RIACE, PM "SE FALLISCE MODELLO NON È COLPA NOSTRA"/ Arresto sindaco Lucano, il fratello "operazione politica"

Riace, l'arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

03 ottobre 2018

L'arresto di Domenico "Mimmo" Lucano, sindaco di Riace, continua a far discutere. L'accusa a carico del primo cittadino è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che va certamente a cozzare con l'inserimento del suo nome, sa parte della rivista americana "Fortune", nella lista delle 50 persone più influenti al mondo per il suo modello virtuoso. A tal proposito, ad esprimersi su questo aspetto nelle passate ore, come avevamo spiegato nel focus precedente, era stato il pubblico ministero di Locri, Luigi D'Alessio, che all'Ansa aveva spiegato: "Se il modello Riace dovesse fallire, non sarà colpa certo della Procura". Intanto, da esempio di perfetta gestione dei flussi migratori, Lucano è finito agli arresti domiciliari. A scendere ancora una volta in campo, in sua difesa, è stato il fratello Giuseppe che intervistato dai microfoni del programma Stasera Italia lo ha difeso asserendo: "È evidente che sia un’operazione politica, dovuta al clima che si respira oggi in Italia". L'uomo ha quindi aggiunto che "mio fratello non ha rubato nulla, come si evince dalle carte. Anzi ci ha rimesso". A sua detta, inoltre, si sarebbe ormai perso il confine tra giustizia e legalità. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL CASO RIACE DIVIDE L’OPINIONE POLITICA

Il caso di Riace ha spaccato la politica italiana, qualora ci volesse ancora qualche altro elemento per “favorire” il clima incendiario già pre-esistente. L’arresto ieri mattina del sindaco Domenico “Mimmo” Lucano - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti - ha fatto gridare allo scandalo il Pd, le associazioni in difesa dell’accoglienza dei migranti, diversi quotidiani e tutti coloro che in nome di una ostinata contrapposizione alla “linea Salvini” prende a difesa il “modello Riace” da diversi mesi ormai in aperto contrasto con il Ministro degli Interni. Ma bisogna sempre distinguere tra caos politico e reali fatti giudiziari, cosa assai non facile data la baraonda creata dopo gli arresti domiciliari del sindaco calabrese: l’attacco di Saviano a Salvini, la continua “contrapposizione” tra pro-contro il leader della Lega e tutti gli elementi ancora poco chiari delle reali responsabilità penali di Lucano (non tutti i giudici che si sono espressi sono concorsi, come spieghiamo qui), tutto contribuisce a creare ancora più confusione in una vicenda già di per sé complicata.

PM “NON È COLPA NOSTRA SE FALLISCE MODELLO RIACE”

Raggiunto dall’Ansa, ha parlato ancora (ieri era stato intervistato da LaPresse, ndr) il pm di Locri Luigi D’Alessio che indaga sul caso Riace: «La nostra inchiesta non ha rappresentato un attacco al modello Riace. Se il modello Riace dovesse fallire, non sarà colpa certo della Procura di Locri», si difende dalle accuse di “indagini a fini politici” il procuratore, non prima di aggiungere «abbiamo ravvisato delle ipotesi di reato e quindi, procedendo, abbiamo fatto il nostro dovere. Stiamo, comunque, preparando il ricorso al Tribunale del riesame, che depositeremo nei prossimi giorni». In un’altra nota, D’Alessio ha sottolineato come Lucano abbia dimostrato una «spigliatezza disarmante, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, nell'ammettere pacificamente più volte, ed in termini che non potevano in alcun modo essere equivocati, di essersi reso materialmente protagonista ed in prima persona adoperato, ai fini dell'organizzazione di matrimoni 'di comodo’». In difesa di Lucano questa mattina è giunto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: «Certamente avrà sbagliato ma da qui a buttargli la croce addosso mi sembra altrettanto sbagliato. Comunque lo ha fatto per generosità. Lo ha fatto come spesso capita ai sindaci che hanno tante regole da rispettare ma anche tante richieste dalla cittadinanza. Oggettivamente questo sindaco ha trasformato Riace».

