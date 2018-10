Gessica Lattuca, coinvolta in un giro di prostituzione?/ Ultime notizie: arrestato l'ex datore di lavoro

Gessica Lattuca, coinvolta in un giro di prostituzione? Arrestato l'ex datore di lavoro, Gaspare Michele Volpe. Ma il legale della famiglia ritiene sia presto per trarre conclusioni

04 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Gessica Lattuca

Svolta nelle indagini di Gessica Lattuca, la 27enne scomparsa lo scorso 12 agosto da Favara. L'ex datore di lavoro della giovane è finito in carcere. Gaspare Michele Volpe, a cui due settimane fa qualcuno ha incendiato l'auto, reclutava ragazze in condizioni economiche precarie per farle prostituire. Tra queste, stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento e riportato da Libero, ci sarebbe anche Gessica. Le intercettazioni telefoniche hanno permesso di scoprire che la madre di quattro bambini si prostituiva con l'amica Serena Restivo in cambio di pochi euro, generi alimentari e dosi di cocaina. Ma l'avvocato Salvatore Cusumano sostiene che sia ancora troppo presto per trarre delle conclusioni: «Non abbiamo elementi per valutare o meno il coinvolgimento di Jessica in quel giro di malaffare e prostituzione. Attendiamo l'esito delle indagini disposte dalla procura di Agrigento», ha dichiarato come riportato da Libero.

GESSICA LATTUCA, COINVOLTA IN UN GIRO DI PROSTITUZIONE?

Il giro di prostituzione gestito dall'ex datore di lavoro di Gessica Lattuca potrebbe rappresentare la chiave di volta del giallo che riguarda la 27enne bavarese. L'indiscrezione è emersa da un altro procedimento penale, quello che ha portato in carcere Gaspare Volpe alias “Baddari” che in passato aveva dato lavoro alla ragazza scomparsa. Tra le donne che si prostituivano per l'organizzazione figura in molte conversazioni telefoniche anche il nome di Gessica e quello dell'amica Serena Restivo. Dalle intercettazioni telefoniche che hanno portato allo stralcio dell'inchiesta sul giro di escort tra Favara ed Agrigento sono emerse anche le modalità di pagamento delle prestazioni sessuali che in qualche modo descrivono il degrado della situazione: le prestazioni sessuali venivano infatti pagate con dosi di cocaina e derrate alimentari. Questa potrebbe essere dunque la strada per fare luce sulla scomparsa di Gessica Lattuca.

