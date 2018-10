Lotto/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto, numeri vincenti 4 ottobre 2018: i ritardatari da record

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 4 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.119/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

05 ottobre 2018 - agg. 05 ottobre 2018, 11.30 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

La settimana di estrazioni entra nel vivo con quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Si aggiorna così la classifica dei numeri ritardatari. Dopo aver controllato quelli vincenti, è tempo di statistiche. E allora andiamo a vedere chi è in vetta alla classifica: ben saldo resta l'82 su Firenze, che ha raggiunto quota 173 assenze. Al secondo posto c'è il 54 su Torino, che manca da 139 concorsi. Sul gradino più basso del podio troviamo il 78 su Cagliari, che invece non si vede da 108 estrazioni. Segue l'86 su Bari con le sue 104 assenze, mentre l'11 su Palermo è ad una sola lunghezza, visto che ha collezionato 103 assenze. Ma tra i numeri ritardatari del Lotto accogliamo una new entry: si tratta del 50 su Torino che proprio in occasione dell'estrazione del giovedì ha raggiunto il titolo di ritardatario a tre cifre, cioè di centenario. Agipronews segnala anche gli ambi delle serie classiche più ritardatari: dalla decina 10-19 su Palermo che non si vede da 44 estrazioni alla cadenza 0 su Venezia che invece manca da 63 concorsi, mentre la figura 4 su Palermo è assente da 54 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

È andato a vuoto l'assalto al “6” nell'ultima estrazione del Superenalotto. Nessuno degli appassionati di questo gioco avvincente è riuscito a indovinare la sestina fortunata, quindi il Jackpot può proseguire la sua corsa verso vette importanti in vista della prossima estrazione, quella di sabato. Nel weekend saranno in palio ben 47,6 milioni di euro. Il concorso del giovedì però ha regalato comunque vincite importanti. Pensiamo ad esempio a coloro che hanno realizzato il “5”: si portano a casa 20.099,78 euro. Le schedine vincenti sono otto. Ma ancor più ricco è il bottino destinato a chi ha centrato il “4Stella”: poco meno di 40mila euro, per la precisione 39.826,00 euro per il giocatore fortunato. Ben più folta è la platea dei “3Stella”: in questo caso sono infatti ben 64 le schedine fortunate, ognuna delle quali vale un premio di 2.636,00 euro. Un bel modo di consolarsi dopo aver mancato l'assalto alla sestina vincente. Chi non ha vinto può invece riprovarci nel weekend con la nuova estrazione del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI

Numeri vincenti per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E’ arrivato il momento di scoprire se è oggi il giorno in cui le nostre finanze potranno svoltare (per sempre) in positivo. Oppure no. In quel caso, chiaramente, tutto rimandato. Emozioni e volontà di vincere, sogni di gloria, tutto rimandato alla prossima volta. Anche se - attenzione - non si deve disperare per il fatto che oggi si può comunque puntare a un bel terno secco al Lotto o alla combinazione vincente del 10eLotto. Insomma, le possibilità ci sono, serve coglierle. Vedremo se la dea bendata sarà benevola o meno. E ora ecco il nostro solito augurio di buona sorte, e il solito consiglio: controllate sempre e comunque il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ora bando agli indugi e in bocca al lupo, ecco i numeri vincenti!

Estrazione 10eLotto n°119 del 04/10/2018

1 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 27 - 34 - 38 - 59 - 71 - 77 - 78 - 85 - 88 - 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 77

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 77 - 22

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 119 del 04/10/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

86 15 79 72 30 90

NUMERO JOLLY

70

SUPERSTAR

76

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°119 del 04/10/2018 NAZIONALE 78 50 7 56 9 BARI 77 22 9 57 70 CAGLIARI 38 77 71 34 32 FIRENZE 78 12 16 34 26 GENOVA 34 1 27 8 79 MILANO 88 15 73 58 74 NAPOLI 17 9 31 86 56 PALERMO 90 23 28 58 56 ROMA 22 1 28 65 34 TORINO 19 10 75 46 63 VENEZIA 85 59 33 34 1

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Tornano Lotto, 10eLotto e Superenalotto con nuove estrazioni. L'appuntamento è fissato per stasera con numeri vincenti e premi. Ma noi non dimentichiamo i numeri ritardatari, anche perché molti giocatori e aspiranti vincitori sono attenti alle statistiche. Nell'ultimo concorso non sono mancate le sorprese: il 27 su Genova è tornato dopo 108 turni, permettendo all'11 su Palermo di fare il suo ingresso nella top five con le sue 102 assenze. In vetta alla classifica dei centenari del Lotto è rimasto l'82 su Firenze con 172 turni di ritardo. Alle spalle del primatista toscano c'è il 54 su Torino, che invece manca da 138 estrazioni. Al terzo posto invece il 78 su Cagliari, che non si vede da 107 estrazioni. Al quarto posto l'82 su Bari che ha raggiunto i 103 concorsi di ritardo. E quindi la new entry di cui vi abbiamo parlato prima. Ci saranno altre sorprese oggi? Lo scopriremo presto... (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il nuovo concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte e gli appassionati hanno già iniziato a prendere posto per assistere all'estrazione dei numeri vincenti. Com'è andato invece l'ultimo appuntamento? Ancora una volta è la statistica a venire in nostro aiuto, grazie ai dati distribuiti dalla Agipro. Primo posto in classifica per il Lotto e per la provincia di Foggia, grazie ad un fortunello di Lucera che ha centrato oltre 50 mila euro grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. Segue le provincia di Pavia con Rivanazzano ed un premio identico, questa volta grazie a numeri puntati su Genova. L'ultimo scalino spetta alla provincia di Bolzano grazie a Cornedo all'Isarco, dove un appassionato ha indovinato un premio che supera i 29 mila euro. E' stato invece un fortunello della provincia di Lucca, di Capannori, a posizionarsi al primo posto delle vincite del 10eLotto. Il premio è di 15 mila euro e la giocata è abbinata al Doppio Oro, con 7 numeri centrati ed estrazione frequente. Due vincite gemelle da 10 mila euro inoltre in provincia di Treviso, a Valmarino, ed in provincia di Perugia, a Umbertide. In entrambi i casi la schedina è Doppio Oro con 5 numeri indovinati. Realizza invece un 8 un fortunello di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, mentre il bottino è sempre da 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot continua a salire ad ogni concorso del SuperEnalotto. La sestina vincente verrà estratta questa sera? Se la risposta sarà affermativa, un fortunello riuscirà a portarsi a casa circa 46,5 milioni di euro. In alternativa rimangono in ballo anche le quote minori, di nuovo in picchiata nell'ultimo appuntamento. L'altalena non è quindi ancora finita, anche se il 5 ha superato i 41 mila euro grazie a 4 tagliandi vincenti. A soffrire sono stati invece i tre giocatori che hanno centrato il 4+ e che hanno vinto quasi 25 mila euro a testa, circa la metà del bottino dei rivali. Si dimezza anche il 3+ con un premio da 1.853 euro a 96 vincitori, mentre salgono fino a 671 i giocatori che hanno indovinato il 4 da 248,83 euro. Delusi anche i 27.138 appassionati che hanno visto colare a picco il 3, con un premio da 18.53 euro, mentre il 2 ritorna ancora una volta ai minimi storici, con un premio da 5 euro realizzato da 380.018 appassionati. I vincitori dello 0+, sempre di cinque euro, sono invece 17.990, mentre 8.716 giocatori centrano l'1+ da 10 euro. Infine abbiamo i 1.566 biglietti associati al 2+ ed al premio da 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ancora in tempo per partecipare al concorso del Lotto di questa sera. Anche i ritardatari che non hanno pensato ai numeri da giocare possono comunque riservarsi un posto in prima fila. Basta affidarsi per esempio ai consigli della nostra Rubrica, che con la complicità della smorfia napoletana ha già individuato news e numeri da giocare. Parliamo di una notizia un po' datata ma che ha creato molto scalpore. A Malawi alcuni mesi fa si è diffusa la strana voce che un gruppo di vampiri avesse iniziato a colpire le persone. In preda ad un'isteria collettiva, sono nati dei gruppi di vigilantes in grado di individuare le persone colpite e persino gli stessi vampiri. Nove casi di sospetto vampirismo finiti in brutali omicidi dallo scorso settembre. Il fenomeno si è esteso dai villaggi fino alle grandi città. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vampiro, 36, la caccia, 42, l'omicidio, 49, il morso, 67, e la cattura, 45. Come Numero Oro scegliamo invece la leggenda, 30.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Abbiamo ancora poco tempo a disposizione per organizzare tutto in previsione del concorso del SuperEnalotto e naturalmente per la vincita del Jackpot. Il dilemma maggiore in questi casi riguarda i numeri con cui compilare la schedina, ma anche le diverse modalità per valorizzare la vincita finale. Parliamo ovviamente di sogni nel cassetto, progetti da realizzare e rimasti fermi magari da anni e tutto ciò che ci possono suggerire i nostri desideri del momento. I vincitori di oggi vorranno di certo togliersi un piccolo sfizio e spendere subito una piccola parte del premio. Per questo la nostra Rubrica ha già selezionato dal catalogo KickStarter un progetto molto interessante, che piacerà a chi adora l'arte moderna o futurista. The HyperCube propone infatti un cubo transimensionale, ultracromatico e hi-tech per gli appassionati dell'arte più luminosa di sempre. Un oggetto che sfrutta la prospettiva per proporre una struttura in apparenza infinita, grazie ad un contenitore dalla struttura semplice. Il goal da raggiungere in 26 giorni è di circa 87 mila euro e fino ad ora i versamenti ammontano a meno di 29 mila.

© Riproduzione Riservata.