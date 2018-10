Calabria, morti mamma e figlio: si cerca fratellino di 2 anni/ L'ultima telefonata di Stefania al marito

Calabria, morti mamma e figlio: si cerca fratellino di 2 anni. L'ultima telefonata di Stefania al marito prima della tragedia. Sono stati trascinati dalla furia dell'acqua per 900 metri

05 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Calabria, morti mamma e figlio per il maltempo

Tragedia a Lamezia Terme per il maltempo: una donna è morta insieme al figlio di sette anni, mentre l'altro figlio di due è disperso. Stefania Signore era uscita prima da lavoro per andare a prendere i figli dai nonni, a Curinga, quindi stava tornando a casa, a Gizzeria, quando è stata travolta dalla piena. Il mancato rientro a casa ha destato le preoccupazioni del marito Angelo Frija, che quindi ha avvertito i vigili del fuoco nel corso della notte. La vettura su cui viaggiava la donna era stata trovata con le quattro frecce accese e vuota a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme. Le ricerche si sono concentrate nell'area e così, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, sono stati trovati i corpi della madre e del bambino di 7 anni, mentre l'altro figlio risulta ancora disperso. Il più grande dei figli, il cui cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco poco lontano da quello della madre, aveva compiuto da poco sette anni, precisamente il 25 settembre scorso.

L'ULTIMA TELEFONATA AL MARITO

Sulla tragedia di Lamezia Terme stanno emergendo drammatici retroscena. Come quello della telefonata alle 20.15 con l'accorata richiesta di aiuto al marito. Parole concitate quelle di Stefania Signore, poi la voce è stata interrotta da un boato, quindi il silenzio. Quello spettrale silenzio ha accompagnato il sopralluogo dei tecnici, che si sono subito attivati per cercare lei e i suoi due figli. L'ultima chiamata della 30enne è durata pochi secondi. Per quanto riguarda la dinamica, i tre stavano rientrando a casa. I piccoli erano reduci da una gita dal nonno. Un violento nubifragio li ha sorpresi in aperta campagna, poco lontano dalla zona industriale di Lamezia Terme. Quindi la chiamata al marito, operatore turistico di Curinga. Poi la piena. Dentro l'auto, travolta da una valanga di acqua e fango spinta dal torrente in piena, non c'era nessuno. I tre erano infatti usciti su consiglio dell'uomo che ha perso la sua famiglia.

TRASCINATI DALLA FURIA DELL'ACQUA

Stefania Signore e il figlio di sette anni sono morti per soffocamento da fango e detriti. Questo il risultato dell'esame cadaverico a cui sono stati sottoposti i corpi di mamma e figlio. Probabilmente l'acqua è entrata all'interno dell'abitacolo, quindi la macchina sarebbe diventata ingestibile. La paura che il mezzo potesse trasformarsi in una trappola potrebbe aver spinto la giovane madre a scendere dall'auto per mettersi in salvo con i due bambini. Ma un torrente di fango li ha travolti e trascinati per 900 metri, come riportato dal Corriere della Calabria. La piena li ha depositati in un'insenatura, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Non c'è traccia invece dell'altro bambino, quello più piccolo. Le ricerche sono andate avanti per ore e proseguiranno fino al ritrovamento. Invece i corpi della mamma e del bimbo senza vita presto potrebbero essere consegnati alla famiglia per concedere ai parenti l'ultimo saluto.

© Riproduzione Riservata.