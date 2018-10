MALTEMPO, NUBIFRAGI AL SUD: SCUOLE CHIUSE A CATANIA/ Video ultime notizie: bombe d’acqua in Calabria

Maltempo al sud, nubifragi in Sicilia e Calabria: scuole chiuse a Catania, bombe d'acqua a Gioa Tauro, Crotone e Catanzaro. Ultime notizie e video: l'allerta dei Vigili del Fuoco

05 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Maltempo al sud, bombe d'acqua in Calabria (Twitter, Vigili del Fuoco)

Un’autentico “ciclone” si sta abbattendo sul sud Italia, il primo vero della nuova stagione autunnale: e i danni, purtroppo, sono già ingenti. Nelle ultime ore la Sicilia e la Calabria vengono più di tutte attraversate da un’impennata di maltempo che anche nel weekend porterà nubifragi e profondi rischi idrogeologici su gran parte del territorio. A Catania oggi le scuole sono state chiuse per decisione comunale, mentre la Protezione Civile ha prodotto un’allerta gialla dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle ultime ore. Nel capoluogo etneo la situazione, come del resto in alcune città della Calabria, è davvero allarmante: raccontano dal Tribunale di Catania come intere cascate d’acqua stanno cadendo dentro gli uffici della cancelleria in via Crispi e anche dentro una sala d’udienza (riporta l’Ansa). Secondo TgCom, «Nella quarta sezione distaccata l'acqua caduta dai lucernari, con guarnizioni che non tengono, sul tetto ha allagato gli uffici, le scrivanie, carte: il tutto è documentato in alcuni video registrati mentre l'acqua cadeva copiosa».

MALTEMPO: BOMBE D’ACQUA IN CALABRIA

La situazione in Calabria è se possibile ancora più allarmante: scuole chiuse a Catanzaro, Crotone e Soverato, allerta arancione della Protezione Civile e in alcuni territori appena fuori le città calabre sono stati necessari dei salvataggi di alcuni residenti con gommone da parte dei Vigili del Fuoco dopo le "bombe d'acque" della nottata. Come scrive una nota dei pompieri calabresi, «dalla serata di ieri #maltempo a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, con auto in panne: recuperati gli automobilisti dai #vigilidelfuoco fluviali. Esondato il torrente Scorsone (CZ). Interventi in corso». Voli cancellati a Lamezia Terme, intere zone isolate e alcuni automobilisti salvati dai gommoni delle autorità. Secondo quanto riporta il Quotidiano del Sud, ad essere colpita in maniera assai pesante dal maltempo è stata la piana Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria. Qui sotto nel video la situazione solo qualche ora fa a Catanzaro.

