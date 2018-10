Premio Nobel Pace 2018 a Denis Mukwege e Nadia Murad/ Medico e yazida vittima stupro: lotta abusi in guerra

Premio Nobel per la Pace 2018 a Nadia Murad e Denis Mukwege per la lotta ai crimini di guerra con violenze sessuali. Vittima yazida di stupri dell'Isis e medico ginecologo congolese

05 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Premio Nobel Pace 2018

Erano tra i favoriti dai bookmakers e ora divengono proprio loro i vincitori del Premio Nobel per la Pace 2018: si tratta di Denis Mukwege e Nadia Murad, per il loro impegno contro l’uso della violenza sessuale come arma di guerra nei conflitti internazionali. Dal Congo all’Iraq devastato dall’Isis, il medico e ginecologo congolese, come la vittima yazida di stupri, vengono identificati dall’accademia Norwegian Nobel Institute di Oslo come simboli di Pace nel nostro mondo per questo anno 2018. Un’annata “segnata” dallo scandalo MeToo che non può non essere in qualche modo “sottotraccia” nell’interesse aumentato su abusi contro donne e su stupri veri e propri: «questi due straordinari testimoni hanno combattuto i crimini di guerra e le violenze sessuali». Come spiega la stessa Accademia nell’annunciare i due nuovi Premi Nobel, «Mukwege è il ginecologo che ha dedicato la propria vita per la difesa delle sue vittime; ha aiutato le vittime dei crimini sessuali nella Repubblica Democratica del Congo, dalla creazione di ospedale alle cure per migliaia di pazienti, vittime di abusi sessuali». Gran parte degli abusi furono fatti durante la guerra civile lunga ed estenuante che ha causato morte di oltre 6 milioni di persone: il medico congolese, amato dalla sua terra, è il simbolo principale della lotta alle violenze sessuali nei conflitti armati e in guerra: «la giustizia è fondamentale per donne e uomini, tutti hanno una responsabilità condivisa per denunciare e combattere questi crimini di guerra. L’importanza del medico congolese è per la dedizione è nell’aver condannato gli stupri di massa in ogni nazione dove si sono svolti abusi come arma di guerra».

NADIA MURAD, VITTIMA YAZIDA DI STUPRI DELL’ISIS

Nadia Mura è invece l’altra vincitrice del Nobel per la Pace, vittima in prima battuta e poi ambasciatrice Onu nel mondo nella denuncia dei crimini sessuali di guerra compiuti dallo Stato Islamico in Iraq contro la minoranza degli Yazidi. «Nadia è una testimone che racconta abusi perpetrati contro se stessa e altre tantissime ragazze sventurate come lei». Lei stessa è una vittima dei crimini di guerra, ha rifiutato di accettare i codici sociali che sancivano gli abusi come “da accettare in silenzio”: «ha raccontato le proprie sofferenze e ha parlato nel nome di altre vittime, lei è membro della minoranza yazida nell’Iraq del nord», spiega l’Accademia norvegese del Nobel. Nell’agosto 2014 l’Isis ha lanciato attacco contro il popolo yazida e ha sterminato la popolazione: massacrati tutti, ragazze e bimbe invece rese schiave sessuali dopo rapimento. Lei è solo una delle 3mila ragazze yazide vittime di stupri e abusi da parte dello Stato Islamico: «era una strategia militare contro le minoranze religiose. Lei è riuscita a fuggire e ha scelto di parlare apertamente di ciò che aveva dovuto subire». Nadia Murad a 23 anni è stata nominata ambasciatrice dell’Onu per la denuncia della tratta di esseri umani.

