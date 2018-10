Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa/ Ultime notizie: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada

Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione

06 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Simonetta D'Alessandro (Foto: da Facebook)

Simonetta D'Alessandro è morta: il magistrato è stato trovato senza vita oggi da vigili del fuoco e carabinieri, che erano intervenuti nel suo appartamento dopo che il figlio ha lanciato l'allarme. Non la sentiva da qualche ora, quindi ha allertato le forze dell'ordine che si sono recate in Passeggiata di Ripetta. D'Alessandro, 58 anni, da qualche mese era presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le indagini preliminari in molte importanti inchieste giudiziarie, da Mafia Capitale ai clan di Ostia, dal caso Tulliani agli appalti sui campi nomadi. Inoltre, nel gennaio scorso aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare per 32 persone affiliate al clan Spada di Ostia. Stando a quanto riportato da Repubblica, una prima ipotesi sostiene che il magistrato sarebbe morto per un malore, ma sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'arma.

SIMONETTA D'ALESSANDRO, GIUDICE TROVATA MORTA IN CASA

L'abitazione del magistrato Simonetta D'Alessandro è stata trovata in ordine, inoltre non ci sarebbero segni di aggressione. Anche per questo la prima ipotesi è che sia stata vittima di un malore. I carabinieri della stazione Roma Prati, intervenuti dopo la segnalazione del figlio 25enne che si è presentato in caserma non avendo notizie della madre, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna dopo aver aperto la porta con i vigili del fuoco. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione in casa. Intanto la salma è stata messa a disposizione del magistrato. Simonetta D'Alessandro, che da Foggia si era trasferita a Roma, è stata titolare dell'inchiesta Fini-Tulliani. Nel 2016 decise l'archiviazione dell'ultima inchiesta sulla morte di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato sotto il Ponte dei Frati Neri a Londra il 18 giugno 1982. Ma si è occupata anche di terrorismo e nuove Brigate rosse.

