Terremoto Catania, scossa di 4.8 M/ Ultime notizie Sicilia, panico e paura: feriti lievi (6 ottobre 2018)

Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.

06 ottobre 2018 - agg. 06 ottobre 2018, 9.18 Vittorio Crippa

Terremoto oggi a Catania, magnitudo 4.8 Richter

Torna a tremare il sud della nostra penisola. Nella notte da poco passata, una violenta scossa di magnitudo 4.8 si è abbattuta nel catanese, in Sicilia, precisamente nel comune di Santa Maria di Licodia, ad una profondità di 9 chilometri. Come fa sapere l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia «Il terremoto è avvenuto in una zona ad alta pericolosità sismica, interessata sia dalla sismicità legata all’attività del vulcano Etna sia da eventi di origine tettonica che possono raggiungere magnitudo elevata, come nel caso del 1818 quando si ebbe un evento di magnitudo pari a 6.3». Sono molteplici gli eventi tellurici che si sono registrati nell’ultimo secolo sulla costa sud-est della Sicilia, quella appunto interessata dal terremoto di poche ore fa. Panico fra la gente, e alcuni edifici sono stati in parte danneggiati, in particolare, quelli di vecchissima data. I vigili del fuoco e i soccorsi sono al lavoro senza sosta per controllare la stabilità e mettere in sicurezza l’intera area. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DANNI AD ALCUNI EDIFICI DATATI

Una notte di terrore quella da poco passata, per i cittadini catanesi. Una scossa di terremoto di 4.8 gradi sulla scala Richter, ha fatto tremare l’area attorno a Biancavilla, provocando danni agli edifici e anche qualche ferito lieve. A Santa Maria di Licodia, ma anche a Biancavilla e ad Adrano, sono caduti dei cornicioni di edifici antichi; sempre a Biancavilla la chiesa della Madonna dell’Idra ha perso dei grossi pezzi di pietra bianca, così come la sede del comune, palazzo Ardizzone. Panico fra la popolazione che di fatto ha lanciato il primo allarme attraverso i social newtork, il cui sonno è stato appunto turbato da questo evento inatteso. Moltissime le testimonianze sul web di persone che hanno vissuto in prima persona il terremoto catanese. come ad esempio Maria Antonietta che racconta: «Al nono piano è stato terribile... ha ballato tutto». Fren invece spiega: «Stavo dormendo e mi si è spostato il letto di almeno 10cm, sto tremando dalla paura». Infine Chiara che ammette di essere andata in panico: «Mi sono svegliata con la scossa di terremoto e sto piangendo». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TREMA LA SICILIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sulla scala Richter si è abbattuta vicino a Catania, in Sicilia, creando sconcerto tra la popolazione. Poco dopo le 2 e 34 minuti di notte, infatti, il sisma si è scatenato all’incirca a metà strada tra Paternò e Biancavilla, ma l’onda d’urto si è velocemente propagata verso aree più densamente popolate. L’ipocentro del terremoto, infatti, è stato calcolato a circa 9 km di profondità, e eventi sismici che si verificano sopra quota 10 km sono nettamente più intensi per quanto riguarda gli effetti sulla superficie rispetto a quelli, magari maggiormente potenti, ma più in profondità. Danni non se ne sono fortunatamente registrati, nè a cose, nè a persone, ma edifici non perfettamente statitici potrebbero essere stati lesionati da una scossa di questa portata, quindi si raccomanda di usare cautela nei sopralluoghi a casolari ed edifici già con problemi di stabilità. Di gente in strada e di agitazione sui social media se ne è vista molta e ancora dopo un’ora abbondante dall’episodio sismico, sembra che il terremoto non lasci i cittadini siciliani troppo tranquilli. Da registrare una seconda scossa di assestamento di 2.5 gradi di scala Richter, sempre nella zona di Catania. Non sono da escludere, come sempre, altri eventi sismici in queste ore, anche di notevole intensità quindi è raccomandata una certa prudenza.

TERREMOTO OGGI A CATANIA, LA MAPPA DEI COMUNI COLPITI

I comuni maggiori interessati dal sisma sono stati Catania e Acireale, ambedue entro i 25 km dall’epicentro, localizzato a Santa Maria di Licodia. Entro i 10 km dall’epicentro troviamo i comuni di Paternò, Biancabilla Ragalna, Belpasso e Adrano. Tra i 10 km e i 20 km troviamo Camporotondo Etneo, Motta Sant'Anastasia, San Pietro Clarenza, Nicolosi, Misterbianco, Centuripe, Pedara, Tremestieri Etneo, Sant'Agata li Battiati, San Giovanni la Punta, Catenanuova, Viagrande, Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania.

