GENOVA, TONINELLI: “AUTOSTRADE FUORI DA RICOSTRUZIONE MORANDI”/ Aspi voleva demolire ponte 15 anni fa

Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: "anticiperemo i risarcimenti agli sfollati"

07 ottobre 2018 - agg. 07 ottobre 2018, 13.16 Niccolò Magnani

Genova, crollo ponte Morandi (LaPresse)

Secondo quanto riportato dalla Procura di Genova, riportato poi da Repubblica, tra il 2001 e il 2003 Autostrade aveva contatto una società esperta del settore per chiedere nel dettaglio info, costi e modalità di esecuzione per poter demolire il Ponte Morandi: secondo gli inquirenti queste prove dimostrerebbero come già 15 anni fa, di fatto, Aspi riteneva la struttura sopra la Valpocevera obsoleta, dannosa e con diversi problemi infrastrutturali: «se Aspi già quindici anni fa pensava di radere al suolo il viadotto vuol dire che lo riteneva se non a rischio immediato di crollo, quantomeno obsoleto e pericoloso da tenere in piedi» riportano fonti della procura su Repubblica. Non se ne fece nulla, forse perché costava troppo o perché non vi erano certezze sul reale stato di salute del Morandi: sta di fatto che forse oggi avremmo raccontato un’altra storia e 43 persone sarebbero ancora in vita.

TONINELLI, “AUTOSTRADA SIA FUORI DA RICOSTRUZIONE”

Sarà lo Stato ad anticipare i risarcimenti agli sfollati del ponte Morandi, ma poi sarà Autostrade per l’Italia a rimborserà per intero la cifra pattuita: così rilancia la sfida ad Aspi il Ministro Toninelli in una intervista esclusiva al Secolo XIX sulla situazione dei prossimi mesi a Genova. Dopo l’approvazione del Decreto governativo e la nomina del Commissario per la Ricostruzione, il sindaco Marco Bucci, ora bisogna passare ai fatti dopo tanti (forse troppi) giorni passati dopo la tragedia sulla valle del Polcevera. «Lo Stato anticiperà i soldi dei risarcimenti agli sfollati e poi Autostrade ci rimborserà», spiega Toninelli alla vigilia del ritorno a Genova con alcuni correttivi anticipati nel Decreto Genova; «Verrò per incontrare la commissaria europea, Violeta Bulc, e per verificare con i miei occhi come procede il duro e difficile ritorno alla normalità. E per mostrare all’Europa cosa è accaduto a Genova e cosa stiamo facendo», Ci saranno più soldi alle imprese a al porto di Genova, con anche cassa integrazione in deroga annuncia Toninelli: «Aspi è fuori, sugli altri vedremo […] Autostrade risarcirà fino all'ultimo centesimo gli incredibili danni che ha arrecato», spiega netto il Ministro dei Trasporti che poi conclude, «I soldi devono andare a chi ha davvero bisogno, ma la cassa in deroga è necessaria e dovremo metterla».

PONTE GENOVA, GEMME NON SARÀ NELLA SQUADRA DI BUCCI

Per quanto riguarda la squadra di tecnici, ingegneri e operativi per la ricostruzione del ponte di Genova, pare che non ci sarà l’ex leader di Fincantieri Claudio Gemme che per una settimana circa è stato anche il Commissario “in pectore”, salvo poi essere superato dal sindaco Bucci. È stato lo stesso Gemme a spiegarlo in un evento di beneficenza del Gaslini di Genova: «vedo come estremamente difficile la possibilità che possa venir chiamato nel team del commissario proprio per le stesse motivazioni per le quali sarei stato “escluso” dall’incarico dopo che il vice premier Matteo Salvini aveva praticamente fatto il mio nome», riporta Liguria Oggi. Conflitti di interesse, tra Fincantieri e la mamma tra gli sfollati e forse la convinzione che il sindaco di Genova conoscesse meglio e con più rapidità i problemi da affrontare a livello gestionale; sta di fatto che per il sindaco - che sta per approntare il piano di ricostruzione tra polemiche, burocrazie e tempi ridotti per l’arrivo dell’autunno-inverno - non sarà facile.

© Riproduzione Riservata.