Fabrizio Massimo Brancaccio, Principe contro i giornali/ “Non sono povero, gravi fake news sulla mia famiglia”

Fabrizio Massimo Brancaccio, il Principe di Roma contro i giornali: "fake news su me e la mia famiglia. Non sono povero e non è vero quanto scritto sui procedimenti legali"

08 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Principe Brancaccio smentisce notizie sul processo (LaPresse, immagini di repertorio)

Con un durissimo comunicato concordato con l’avvocato, il Principe Fabrizio Massimo Brancaccio - capostipite della storica famiglia romana dei Massimo - si scaglia contro i giornali italiani che avrebbero pubblicato diverse fake news sul suo conto. No, non è Luigi Di Maio “traverstito” da Principe, si tratta di un vero nobile che giustamente tiene a ribadire il proprio nome e la propria reale condizione dopo gli “attacchi” ricevuti su alcuni articoli apparsi qualche giorno fa che avevano fatto scalpore tanto sul web quanto sui social. «Vivo in un castello. Ma sono povero. Sono iscritto al centro per l'impiego, ma non mi hanno mai chiamato», si leggeva sul Messaggero e il Corriere della Sera, un virgolettato del Principe raccolto in Tribunale a Roma. Ecco, per Brancaccio, sarebbe tutto falso: «Il sottoscritto, Fabrizio MASSIMO BRANCACCIO, smentisce le notizie false pubblicate il 5 e 6 ottobre 2018 da Il Messaggero e Corriere della Sera, e in televisione da Rete 4, diffuse anche tramite internet, formalmente diffidando chiunque dal diffondere tali false notizie, gravemente lesive della onorabilità e immagine del sottoscritto e dei suoi giovani figli, uno dei quali minorenne».

LE FAKE NEWS DIFFUSE NEI GIORNI SCORSI

Il passato della dinastia dei Massimo affonda realmente le radici nella grandezza della Roma antica e la notizia del Principe “in bolletta” ha fatto ovviamente scalpore e migliaia di condivisione sui social network: peccato che però, secondo Brancaccio, non corrispondono al vero diverse dichiarazioni apparse sui media. Il processo lo vedrebbe imputato per violazione degli obblighi di assistenza per il mancato versamento dell'assegno mensile ai tre figli di circa 1000 euro: per il Principe però non sarebbe vero e non solo, «è lesivo per l’onore e il nome della mia stessa famiglia». Come riportava il Messaggio, secondo l'accusa rappresentata dal pm d'aula Annamaria Orlando, nonostante due distinti provvedimenti del tribunale civile, «il principe Massimo Brancaccio si sarebbe sottratto “dagli obblighi di assistenza famigliare nei confronti dei figli, facendo loro mancare i mezzi di sussistenza”». Oggi però la smentita secca del nobile principesco che nel comunicato di rettifica fa inoltre sapere, «Chiedo altresì la rimozione immediata dei relativi articoli, riferimenti, rimandi, link, snippet e simili, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione diffusi, inclusi i social media e i telefoni».

