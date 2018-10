Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 ottobre: i numeri vincenti! Video (Conc 121/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 9 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.121/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano anche questa sera, per il primo appuntamento della settimana. Il mese di ottobre si sta rivelando sempre più fortunato, come dimostra l'ultimo concorso. La statistica ci ha già svelato chi è salito sul carro dei vincitori per entrambi i giochi firmati Sisal. Primo posto per un appassionato di Tolmezzo, in provincia di Udine, con un premio da 68.750 euro grazie ad un terno su Venezia. La ruota di Napoli è invece protagonista della seconda vincita più alta, pari a 22.500 euro e registrata a Città Sant'Angelo in provincia di pescara, grazie a due terni. Rimaniamo nella città partenopea anche per la terza vincita, centrata ad Afragola e del valore di 14 mila euro. Le vincite di inizio anno ammontano invece a 848,9 milioni di euro, mentre 6,6 milioni per quanto riguarda l'ultima estrazione. Tre vincite da 20 mila euro salgono invece in cima alla classifica del 10eLotto. I fortunelli sono di Offlaga, Termoli e Palermo. Nel primo caso la vincita è stata indovinata con 8 e opzione Doppio Oro, mentre negli altri due con un 9. Le vincite annuali salgono inoltre a 3,3 miliardi di euro, contro i 27,2 milioni registrati nell'ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot sale fino a 48,6 milioni di euro e grazie al concorso del SuperEnalotto di stasera continuerà a sfidare tutti gli appassionati della Sisal. La sestina vincente è ancora fra i grandi assenti di quest'anno, mentre le altre quote oscillano sempre di più fra picchi alti ed altri molto più bassi. Nell'ultima estrazione in particolare è stato il 5 a cambiare rotta rispetto alla media della scorsa settimana, superando il valore di 66 mila euro per un premio destinato a tre fortunelli. Quasi la metà invece per il premio del 4+, del valore di circa 37 mila euro e centrato da due giocatori. Sale di qualche punto anche il 3+, fino a quota 2.946 euro e 138 vincitori, mentre 544 appassionati hanno realizzato i 369,93 euro del 4. Piccolo rialzo per il 3, con un premio da 29,46 euro per 20.613 vincitori, mentre il 2 alza di poco la testa con un bottino da 5,50 euro. I tagliandi vincenti sono stati 342.095. La più piccola delle quote in classifica è quindi quella dello 0+ con un premio da cinque euro, imbroccato da 26.261 appassionati. Concludiamo la statistica con il 2+ da 100 euro, regalato a 2.239 giocatori, ed i 10 euro dell'1+ destinati a 12.815 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto stanno già sognando di centrare il Jackpot di questa sera. Il nuovo concorso rimette in moto tutti gli appassionati della Sisal che parteciperanno alla gara, nella speranza di raggiungere la meta più alta prevista dal gioco. Molti sono ancora alle prese con le schedine ed i numeri da giocare, mentre altri hanno già fatto un salto di qualità, pensando direttamente a come spendere un tesoretto così ricco. KickStarter e la nostra Rubrica vi offre anche oggi la possibilità di tenere in considerazione un'iniziativa davvero interessante. Fra i progetti in fase di lancio troviamo UrmO, un veicolo elettrico ideato per le città e ultraleggero. Un mini scooter che una volta piegato diventa ingombrante quanto una piccola 24 ore, comodo per brevi tragitti e con una velocità di 15 km orari. Il peso è di appena 6.5 kg ed è in grado di coprire una distanza di 20 km con sole due ore di carica. Una vera rivoluzione per i mezzi cittadini, soprattutto per tutti coloro che non amano guidare l'auto ed hanno l'esigenza di effettuare piccoli spostamenti. UrmO è stato inoltre creato dagli ingegneri che un tempo hanno lavorato per la BMW e per Tesla. Il goal previsto è invece di 65 mila euro, di cui quasi 54 mila sono già stati versati. L'asta invece chiuderà le porte solo fra 29 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto stanno per scoprire i numeri vincenti di questa sera, ma molti rischiano di rimanere fuori dal concorso. E' il caso di tutti coloro che non riusciranno a compilare il tempo la schedina oppure chi ha semplicemente dimenticato che oggi ci sarà la prima estrazione della settimana. Alcuni realizzeranno magari in questo momento di aver dimenticato di correre in ricevitoria. Come fare? La nostra Rubrica risponde proprio a questa domanda, grazie al supporto della smorfia napoletana. Analizziamo news e numeri di oggi: ha creato scandalo quanto accaduto ad un uomo del Texas che dopo aver avuto una relazione di oltre un anno con un'organizzatrice di eventi, si è ritrovato a dover pagare 8,8 milioni di dollari al marito della donna. Merito in questo caso anche della legge presente in California, che permette a chiunque di accusare il potenziale rivale in amore di aver instaurato in modo consapevole una relazione con una persona sposata. In particolare i giudici hanno evidenziato in questo caso l'assenza di qualsiasi dissapore interno alla coppia, che avrebbe potuto in qualche modo giustificare le azioni della donna traditrice. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tradimento, 16, la scoperta, 27, la legge, 14, la condanna, 38, ed il matrimonio, 28. Come Numero Oro scegliamo l'amaro, 18.

