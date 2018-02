Candelora, 2 febbraio 2018/ Cos’è la festa della Presentazione al Tempo di Gesù: “Cristo Luce del Mondo”

Candelora, 2 febbraio 2018: cos'è la festa della Presentazione al Tempio di Gesù e la Purificazione della Vergine Maria. "Cristo luce nel mondo", riti, tradizioni e usi di questa festa

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Festa della Candelora

La Chiesa Cattolica si prepara ad accogliere per il 2 febbraio la grande festa della Candelora: una tradizione antichissima che si rifà a due momenti principali della vita di Gesù che in momenti diversi sono stati celebrati dalla Chiesa fino al 1960 quando con una riforma liturgica si è scelto che nel giorno 2 febbraio si festeggia la Presentazione al Tempio di Gesù (l’altro ricorso della tradizione riguarda la Purificazione della Vergine Maria quaranta giorni dopo la nascita del Figlio Unigenito). Per chi invece non crede nella fede cattolica, la festa della Candelora individua una serie di indicazioni - anche qui nate dalla tradizione popolare - sull’ipotetica fine dell’inverno. Negli States ad esempio il giorno della Candelora coincide con la tradizione della marmotta Phil “capace di predire” in base alla sua uscita dalla tana l’andamento degli ultimi mesi di inverno (ve lo ricorderete di certo con lo straordinario film “Ricomincio da capo” con Bill Murray). Tornando però alla festa religiosa, la Presentazione al Tempio dopo la nascita di Gesù veniva detta festa della Candelora per via delle benedizioni delle candele che la Chiesa effettuava per annunciare al mondo la Luce di Cristo. Come diceva il vecchio profeta Simeone, «I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Per un lungo periodo la festa era dedicata alla Purificazione della SS. Vergine Maria visto che per l’usanza ebraica una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi.

L’OMELIA DEL PAPA

In attesa di vedere cosa avverrà quest’anno tra le varie tradizioni sia regionali - ma non tutti in Italia la festeggiano la Candelora, è situata solo in alcune regioni - che extra nazionali, anche qui non solo negli Stati Uniti con “il giorno della marmotta”, andiamo a ripercorre cosa lo scorso anno (2 febbraio 2017, ndr) il Papa disse in occasione della Candelora. Nell’omelia proferita in San Pietro per la Presentazione del Signore al Tempio, Francesco insistette a lungo sul rapporto tra la legge e la “rivoluzione” di Cristo nel mondo. «Quando i genitori di Gesù portarono il Bambino per adempiere le prescrizioni della legge, Simeone, «mosso dallo Spirito» (Lc 2,27), prende in braccio il Bambino e comincia un canto di benedizione e di lode. Simeone non solo ha potuto vedere, ma ha avuto anche il privilegio di abbracciare la speranza sospirata, e questo lo fa esultare di gioia. Il suo cuore gioisce perché Dio abita in mezzo al suo popolo; lo sente carne della sua carne». Per Papa Bergoglio il canto di Simeone parla al cuore di tutti noi fedeli: «è vero, la speranza in Dio non delude mai, Egli non inganna. Simeone e Anna, nella vecchiaia, sono capaci di una nuova fecondità, e lo testimoniano cantando: la vita merita di essere vissuta con speranza perché il Signore mantiene la sua promessa; e in seguito sarà lo stesso Gesù a spiegare questa promessa nella sinagoga di Nazaret: i malati, i carcerati, quelli che sono soli, i poveri, gli anziani, i peccatori sono anch’essi invitati a intonare lo stesso canto di speranza. Gesù è con loro, è con noi». Clicca qui per il testo integrale dell’omelia per la Candelora.

