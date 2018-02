Caserta, 16enne sfregia prof con un coltello/ Ultime notizie, ferita al volto per una interrogazione

Caserta, 16enne sfregia prof con un coltello: le ultime notizie. Insegnante di lettere ferita al volto per una interrogazione: questa la prima indiscrezione sull'aggressione

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Caserta, 16enne sfregia prof con un coltello (Foto: LaPresse)

Uno studente accoltella la professoressa di italiano perché lo voleva interrogare. Choc all’istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il 16enne ha estratto in classe un coltello e colpito l’insegnate che lo voleva interrogare. Tutto è accaduto in pochi attimi, davanti peraltro ai compagni terrorizzati nella sede staccata di via Fruggiero. Ciò che rende però questa vicenda raccapricciante sono le motivazioni che hanno spinto il giovane ad aggredire la professoressa. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Il Mattino, la docente Franca Di Blasio, 54 anni, aveva chiesto al ragazzo di recuperare un’insufficienza. Lui si rifiutava, quindi è nata una discussione con l’insegnante di lettere, al culmine della quale il 16enne, residente ad Acerra, ha estratto il coltello e sfregiato il viso della docente. Ora la donna è in ospedale: non è in pericolo di vita, ma è stata sottoposta ad un intervento di ricostruzione del viso. Lo studente invece è in stato di fermo.

CASERTA, 16ENNE SFREGIA PROF PER UN'INTERROGAZIONE

I carabinieri di Maddalena in queste ore stanno interrogando lo studente di 16 anni per capire cosa abbia scatenato la sua ira. Il ragazzo, dopo l’episodio di violenza, si era dato alla fuga, ma - stando a quanto riportato da Fanpage - i carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e lo hanno rintracciato e fermato. I verbali delle forze dell’ordine però, come riportato da quotidiano.net, parlano di «futili motivi». La professoressa, sottoposta ad un’operazione, è stata suturata. La ferita è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Questo caso però dimostra quanto sia ancora attuale il problema violenza a Napoli. Ora però i giovanissimi non se la prendono più solo con i coetanei indifesi, ma evidentemente anche con gli insegnanti. Peraltro da chiarire anche il fatto che il ragazzo si sia presentato armato a scuola. Il ministro dell’Interno Marco Minniti nelle scorse settimane aveva parlato addirittura di «metodi terroristici».

© Riproduzione Riservata.