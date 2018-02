Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto 1 Febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 14/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 1 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.14/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Conto alla rovescia per l'estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera: gli aspiranti vincitori sono già in prima linea per conoscere i numeri vincenti e i premi in palio. Sono sempre di più gli appassionati che ogni giorno decidono di sfidare la sorte grazie ai giochi Sisal, complice l'adrenalina di giocare la propria schedina e di realizzare di aver raggiunto i primi posti sul podio delle vittorie. E' ancora festa in tante regioni italiane grazie alle vincite maturate nel precedente concorso, che hanno messo in luce il 10eLotto ed i primi tre posti nella sua classifica. Il traguardo è stato tagliato infatti da un fortunello di Caserta che con una giocata sulla ruota di Bari ha centrato una quaterna e quattro terni per il valore di più di 62 mila euro. Un terno secco realizzato a Tempio Pausania, nel sassarese, ha invece premiato un giocatore con 22.500 euro, mentre in provincia di Caltanissetta, a Mazzarino, è stata indovinata una vincita del valore di 19 mila euro. Il 10eLotto ha invece premiato Marsala, nel trapanese, grazie a 40 mila euro in premio maturati con un 4 in modalità Oro e Doppio Oro, a cui si aggiunge l'estrazione frequente. In provincia di Chieti, a Lanciano, è stata invece centrata una vincita di 30 mila euro grazie ad un 8 Oro. In totale, il gioco Sisal ha registrato vincite per circa 364 milioni di euro solo nel 2018, di cui 29,7 milioni distribuiti solo nell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto aprirà i battenti ad una nuova ondata di premi in occasione dell'estrazione di questa sera. Tanti giocatori stanno affrettando i tempi per giocare una o più schedine, in modo da assicurarsi maggiori probabilità di vincita. Ogni appassionato del gioco Sisal del resto ha le sue preferenze, anche per trovare i numeri da giocare. Molti si affidano ancora all’Oracolo storico del Lotto, la smorfia napoletana, ma anche con il suo aiuto l'impresa può rivelarsi difficile. Ecco perché la nostra Rubrica ha già interrogato la smorfia per analizzare la news di oggi, che ci porta fino in Giappone. In tutto il Paese il bento è uno dei piatti più tradizionali della cultura nipponica, l'ideale per chi ha fretta, come lavoratori e studenti. Curato anche dal punto di vista estetico, alcune scuole di cucina hanno deciso di donare un aspetto estetico del bento che richiami gli anime giapponesi, videogiochi ed altri personaggi popolari. In alcuni istituti tuttavia, le mamme hanno deciso di vietare l'uso del kyaraben, l'arte di modellare il cibo in modo artistico, per evitare di far entrare gli alunni all'interno di una competizione malsana che si basa solo sull'aspetto estetico. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'aspetto, 10, il cibo, 16, il Giappone, 2, la cura, 18, e l'arte, 17. Come Numero Oro scegliamo invece la madre, 81.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ritornano al centro dell'estrazione Sisal questa sera, pronti a rivelare i numeri vincenti e i premi in palio. La sestina fortunata non è stata per ora conquistata da alcuno dei giocatori in gara, che sperano comunque di indovinare la vincita milionaria. Gli appassionati sono inoltre ansiosi di scoprire quali saranno i premi associati alle quote minori, in grado di premiare i fortunelli con bottini altrettanto importanti. Nell'ultimo concorso il primato è stato ottenuto da quattro giocatori, che con il 5 hanno superato la soglia di 45 mila euro. Al secondo posto invece i 16 appassionati che hanno indovinato il 4+, per un premio che supera i 27 mila euro. Scende il bottino del 3+, pari a 2.634 euro e realizzato da 149 giocatori, mentre 674 vincitori hanno centrato il 4 da 272,02 euro a testa. Rimane stabile invece il 3: il premio da 26,34 euro è stato destinato ai possessori dei 20.991 tagliandi vincenti. Sale invece, anche se di poco, il premio del 2: i 311.927 vincitori hanno registrato un premio da 5,51 euro a testa. Cinque euro è il premio storico abbinato allo 0+, che è stato realizzato da 23.044 appassionati, mentre 12.089 giocatori hanno maturato la vincita di 10 euro associata all'1+. Infine il 2+ ed il suo premio da 100 euro: i vincitori sono stati 2.113.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a tenere con il fiato sospeso tutti gli appassionati del gioco Sisal, ritardando la propria estrazione. Il concorso di questa sera potrebbe avere però un esito diverso, consacrando alla vittoria un fortunello in particolare. Oppure più di uno, nel migliore dei casi. Anche per questo molti giocatori hanno deciso di andare oltre la fase del gioco e dell'estrazione dei numeri vincenti, concentrandosi invece sulle modalità di spesa. Il bottino è sempre più milionario e questo vuol implica anche maggiori difficoltà nel decidere quale debba essere la prima spesa su cui puntare. La nostra Rubrica e KickStarter vi parlano oggi di un progetto rivoluzionario in fatto di wellness e salute. FitNeck Pro permette infatti di correggere qualsiasi tipo di postura sbagliata e aiuta a distendere i muscoli, oltre che ad alleviare il dolore causato dalle contratture. Disegnato grazie al contributo di chiropratici e medici, oltre che di trainer professionali del mondo dello sport, FitNeckPro è la soluzione ideale per chi vuole riallineare i muscoli della propria schiena, andando a lavorare sul famoso effetto curvo. L'asta abbinata al progetto si concluderà solo fra 21 giorni, mentre il goal da circa 16 mila euro è già stato raggiunto. I numeri vincenti invece verranno annunciati a breve: avete già preso tutto l'occorrente per segnarli?

