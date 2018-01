Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli/ Doppia Difesa: “Perché non ci ha chiamate?”

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli per l'attacco a Doppia Difesa: “Perché non ci ha chiamate?”. La conduttrice svizzera replica alla giornalista in un'intervista

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Hunziker e Bongiorno contro Lucarelli

Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo il duro attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti dell’associazione “Doppia Difesa”, fondata dalla conduttrice nel 2008 con Giulia Bongiorno. «Abbiamo deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore. E vinceremo», così comincia lo sfogo di Michelle Hunziker ai microfoni del settimanale Oggi. Selvaggia Lucarelli qualche giorno fa ha pubblicato una lunga inchiesta sul Fatto Quotidiano nella quale sostiene che l’associazione “Doppia Difesa” abbia alcuni disservizi. Ora, dunque, Michelle Hunziker risponde e lo fa sulle pagine del settimanale Oggi. «Tutto quello che è stato scritto contro di noi è falso». La conduttrice svizzera non si è detta stupita dall’attacco: «Dopo anni di attività Giulia si è candidata alle elezioni per la Lega ed è arrivato questo attacco politico. Quello che scrivono è falso».

CASO DOPPIA DIFESA, MICHELLE HUNZIKER RISPONDE A SELVAGGIA LUCARELLI

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sull’associazione “Doppia Difesa” si trasforma in un caso politico? Per Michelle Hunziker lo è: la conduttrice sostiene che l’attacco sia legato alla candidatura della co-fondatirce Giulia Bongiorno con la Lega. «Non c’è attività sul sito proprio perché non svendiamo fatti riservati degli altri, le storie delle persone che tuteliamo… Noi aiutiamo circa 2mila donne l’anno. Molte vogliono un consiglio legale ma preferiscono non dire il proprio nome, anche per questo non possiamo divulgare le cose che facciamo. Ma abbiamo tutti i dati e li porteremo in tribunale contro queste falsità». Michelle Hunziker si sente ferita dalle parole di Selvaggia Lucarelli. Lo ha spiegato al settimanale, aggiungendo comunque di non essere preoccupata: «Peccato che proprio una donna abbia fatto questo. Avrebbe potuto chiamarmi, ci saremmo spiegate». Come replicherà ora la giornalista? Siamo certi che la risposta non si farà attendere…

