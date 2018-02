Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi in 2 valigie/ Macerata, fermato un nigeriano: nuove perquisizioni

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Pamela Mastropietro, fatta a pezzi in due valigie

Il nigeriano fermato ieri sera è stato trattenuto tutta la notte per cercare di capire se ha reali attinenze con il caso d’omicidio di Pamela Mastropietro: la povera ragazza 18enne uccisa e fatta a pezzi in due valigie ha lasciato la sua comunità, la famiglia e gli amici sotto choc per un caso di rilevanza nazionale anche grazie alle telecamere di Chi l’ha visto che fin dalla scomparsa tre giorni fa dalla Comunità di Corredonia (Roma) aveva lanciato l’allarme in tutta Italia. Il ritrovamento ieri in due valigie con diversi “pezzi sparsi” del suo cadavere a Macerata ha confermato purtroppo la morte della ragazza, sparita dalla comunità per allontanamento volontario. Come riporta Il Secolo XIX stamattina, «In nottata gli investigatori hanno effettuato varie perquisizioni, una in un condominio in via Spalato, dove probabilmente abita il fermato e dove sono stati sentiti alcuni inquilini: ad un appartamento sono stati apposti i sigilli e vi saranno effettuati ulteriori rilievi».

OGGI LA MAMMA RICONOSCERÀ IL CORPO

«Spero tanto che non sia lei», aveva detto Alessandra Verni, la mamma di Pamela, prima che il corpo fosse identificato. «Non ho idea perché si sia allontanata dalla comunità, vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Possibile che debba saperlo dai media?», aveva accusato ieri sera sia la stampa che la stessa comunità romana dalla quale è scappata la 18enne ormai tre giorni fa. Purtroppo Pamela Mastropietro da tempo soffriva di forte dipendenza dalle droghe e per questo era stata mandata nella comunità “Pars” per disintossicarsi e seguire un programma di riabilitazione. «Tutti dipendiamo da qualcosa che ci fa dimenticare il dolore», scriveva su Facebook spesso Pamela. La mamma oggi dovrà riconoscere il corpo, elemento formale ormai visto che non ci sono dubbi o quasi sulla morte in quel modo orrendo della 18enne fuggita da Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero, l’arrestato ha ammesso di aver seguito la 18enne ma di non averla uccisa né fatta a pezzi; secondo quanto appreso però, avrebbe indicato altri individui che potrebbero essere coinvolti nella vicenda.

