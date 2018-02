ROMA, BERSAGLIERE SI SPARA IN METRO/ Ultime notizie, stazione Barberini chiusa: militare suicida nei bagni

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Militare suicida in bagno metro Barberini, Roma

Gravissimo episodio di cronaca nera all’interno della stazione Barberini della Metro A di Roma: un militare si è sparato uccidendosi nei bagni della metropolitana, proprio mentre era in servizio per i controlli di rito all’interno della stazione capitolina, per l’operazione Strade Sicure. A darne notizia il Messaggero che raccoglie i primi elementi del dramma: il militare sarebbe un caporalmaggiore del reggimento Bersaglieri ed era in servizio all’interno di Barberini quando si è allontanato per andare nei bagni di servizio. Da lì un boato, un fortissimo sparo e il macabro ritrovamento poco dopo: dalle prime frammentarie informazioni che circolano nella Capitale, il bersagliere si sarebbe sparato un colpo in testa ma saranno le prossime ore e le prime indagini a stabilire cosa davvero sia successo in pieno giorno davanti a numerosi passeggeri.

CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI

Immediatamente i servizi di pubblica sicurezza hanno fatto chiudere la stazione Barberini, con il traffico della Metro A che non ne ha particolarmente risentito avendo solo bloccato la fermata ma non avendo fermato l’intera linea. Il traffico sul servizio Atac viene definito “regolare”, con un nota bene proprio sulla chiusura della stazione Barberini per “intervento delle Forze dell’Ordine”. Anche su Twitter, Atac informa i passeggeri: «Metro A. Chiusa stazione Barberini, i treni transitano senza fermarsi (intervento delle Forze dell'Ordine)». Sul luogo del suicidio sono intervenuti subito i carabinieri del VII nucleo investigativo e della Compagnia Roma Centro: in una zona centrale della Capitale, lo sparo del militare ha fatto vivere attimi di panico per i tanti passeggeri che in un primo momento hanno pensato ad un attentato.

