Torino, trascinata centinaia di metri da pirata della strada/ Donna investita e uccisa: automobilista fugge

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Torino, trascinata centinaia di metri da pirata della strada (Foto: LaPresse)

Un automobilista pirata ha investito e ucciso una donna questa mattina, giovedì 1 febbraio 2018, nel pieno centro di Torino, in corso Moncalieri, all’altezza della Gran Madre. Per la vittima, travolta e trascinata per almeno trecento metri, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo: la donna è parsa subito in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili e carabinieri, che stanno dando la caccia all’investirle fuggito. Al momento non è nota l’identità della vittima, né quella del pirata della strada. Come riportato dal Secolo XIX, sull’asfalto sono state rinvenute le tracce dell’incidente. Partono dal controviale di corso Fiume e proseguono in corso Moncalieri, arrivando appunto fino all’altezza della Gran Madre. Corso Moncalieri è stato poi chiuso al traffico dal ponte di corso Fiume a quello della Gran Madre. La tragedia è avvenuta alle 11.30 circa. A dare l’allarme è stata un’automobilista.

TORINO, 68ENNE INVESTITA E UCCISA: CACCIA A PIRATA DELLA STRADA

Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al più presto all’identità dell’automobilista pirata che ha provocato l’incidente. A causa del blocco della strada, il traffico ha naturalmente subito grandi rallentamenti. I disagi sono stati importanti anche per la zona collinare: sono tante, infatti, le auto dirette verso il centro che passano da corso Casale. Le tracce lasciate dall’auto raccontano di una frenata e della vittima trascinata tra le lamiere. L’investitore, anziché prestare soccorso alla donna, è invece fuggito. La vittima è stata portata d’urgenza al Cto, dove è deceduta poco dopo. Nel frattempo sono stati rintracciati i suoi familiari. Stando a quanto riportato da Torino Oggi, la donna investita è Giuliana Minuto, 68enne residente nelle vicinanze. La Squadra Infortunistica è al momento alla ricerca di testimoni. A tal proposito, chi avesse visto qualcosa può chiamare lo 011.0111 oppure 011.01126510.

