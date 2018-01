Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: malore per Silvio Berlusconi (1 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: affaticamento per Silvio Berlusconi. Decolla la polemica nel Movimento Cinque Stelle per i ricilcati. Ragazza ritrovata in una valigia. (1 febbraio 2018).

AFFATICAMENTO PER SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi ha interrotto tutti gli impegni legati alla campagna elettorale per quello che il suo staff ha definito come "un affaticamento da lavoro". Il leader di Forza Italia ha subito infatti alcuni sbalzi di pressione, per questo il suo medico personale ha disposto una paio di giorni di riposo assoluto, in tale contesto per il "cavaliere" si sta valutando un ricovero di qualche giorno. Berlusconi raggiunto telefonicamente dai giornalisti dell’Ansa ha dichiarato di stare "benissimo", allo stesso tempo però ha confermato che stasera non sarà presente negli studi Rai, dove era prevista la sua partecipazione alla trasmissione Porta a Porta. L’ex presidente del consiglio ha 81 anni e due anni fa è stato sottoposto ad un intervento al cuore.

DECOLLA LA POLEMICA NEL MOVIMENTO CINQUE STELLE PER I TROPPI RICICLATI

Spuntano come i funghi in tutte le parti d’Italia i candidati definiti dalla stessa base come "riciclati". Persone cioè che hanno vinto le parlamentarie del partito di Grillo, ma che sono reduci da passate candidature nelle file di altri partiti. L’esempio più eclatante è stato quello dell’ammiraglio Veri, presentato in gran spolvero dallo stesso Di Maio ma ritiratosi dalla competizione dopo qualche ora, a causa di una sua passata esperienza amministrativa nelle file del Partito Democratico. Oltre Veri però i nomi di presunti Grillini che senza soluzione di continuità hanno fatto politica in diversi schieramenti, sono almeno una decina. Oltre gli organi d’informazioni contro Di Maio si è scagliata la stessa base dei militanti pentastellati, con centinaia di commenti sul blog di Grillo che sottolineano la loro rabbia per il mancato controllo preventivo delle liste.

RAGAZZA RITROVATA A PEZZI IN UNA VALIGIA

Appartiene a Pamela Mastropietro una giovane ragazza di soli 18 anni il corpo ritrovato a pezzi in 2 valigie nelle strade di Pollenza un piccolo centro in provincia di Macerata. La sicurezza è arrivata dopo che gli investigatori hanno confrontato le impronte digitali dei resti umani, ritrovati in 2 trolley da un automobilista. Pamela si era allontanata volontariamente il 29 Gennaio scorso da una comunità di Corridonia. I carabinieri hanno immediatamente provveduto a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, delle case ubicate nella strada dove il cadavere è stato ritrovato. Particolare da non sottovalutare quello che i resti del cadavere erano perfettamente puliti, nella valigia inoltre non sono state ritrovate ne tracce di sangue ne di altri liquidi, cosa questa che sicuramente renderà più difficile l’individuazione del responsabile.

MORTO AZEGLIO VICINI

È stato il Mister delle notti magiche, un allenatore simpatico e umano che era entrato nel cuore di tutti gli italiani, Azeglio Vicini è morto stanotte a Brescia, avrebbe compiuto 85 anni il prossimo Marzo. Vicini ha preso il posto di Bearzot dopo il trionfo in Spagna, gran conoscitore di calcio era riuscito a portare continuità nonostante un gruppo totalmente diverso, un gruppo con cui arrivo al terzo posto nei mondiali di Italia 90. Vicini era un allenatore a cui piaceva il contatto con il pubblico, e spronava i suoi azzurri a farsi vedere sempre dagli appassionati quando era possibile. La Federcalcio ha deciso di omaggiarlo con un minuto di silenzio in tutti i campi di serie A e B.

COPPA ITALIA, GARA A RETI BIANCHE TRA MILAN E LAZIO

E' terminata 0-0 la gara Milan-Lazio valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. La partita ha visto nettamente i biancocelesti condurre il gioco con le conclusioni che sono state esattamente il doppio in favore degli ospiti, 20 a 10 e 6 a 3 nello specchio. Il risultato in un certo senso potrebbe essere un vantaggio per entrambe in base a come si sfrutterà il match di ritorno di fine ottobre. Infatti il Milan può essere felice di non aver subito gol in casa, ma allo stesso tempo la Lazio può giocarsi il tutto per tutto in casa senza aver perso in trasferta. Se la Juventus ha già un piede in finale, questa semifinale invece rimane aperta del tutto.

IL TRACOLLO DI CONTE

E' un vero e proprio tracollo per il Chelsea di Antonio Conte che ha perso 3-0 contro il Bournemouth nella gara valida per la venticinquesima giornata di Premier League. I blues non digeriranno molto facilmente questo ko che concede la possibilità al Liverpool la possibilità di agganciarli al terzo posto in classifica. Per Antonio Conte non è il primo scivolone della stagione, ma sicuramente è quello più rumoroso dopo che la società nel calciomercato di gennaio ha investito molti soldi per acquistare Emerson Palmieri dalla Roma e Olivier Giroud dall'Arsenal. Proprio i Gunners hanno fatto una campagna acquisti importante con gli arrivi di Pierre Emerick Aubameyang e Henrik Mkhitaryan.

