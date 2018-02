Vaccini, Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin/ “Bambini non vaccinati restano a scuola”. Pd: “Pericolosa”

Vaccini, Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin: “Bambini non vaccinati restano a scuola”. PD: “Pericolosa”. Le ultime notizie sul testo approvato dall'Assemblea Capitolina

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Vaccini, Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin (Foto: LaPresse)

I bambini non vaccinati possono restare a scuola. Lo ha deciso il Comune di Roma e lo ha comunicato la sindaca Virginia Raggi a tutte le istituzioni coinvolte. Una decisione destinata a far discutere, ma presa dall’Assemblea Capitolina per rispettare «la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati». La sindaca di Roma l’ha comunicata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell’Anci Antonio Decaro. Nella lettera si legge che «l’intera Assemblea Capitolina ha ritenuto la mancata vaccinazione non ostativa al prosieguo e alla continuità dell’attività e del percorso educativo considerando quest’ultimo una condizione psicodidattica da garantire a tutti in totale certezza ed assoluta equità». La decisione è stata aspramente contestata dal Partito Democratico. «La sindaca Raggi è senza vergogna e gioca con la salute dei bambini», ha dichiarato Luciano Nobili, responsabile Aree metropolitane del Pd. Inoltre, ha spiegato che così strizza l’occhio alla comunità no vax.

VACCINI, VIRGINIA RAGGI SCRIVE A BEATRICE LORENZIN

La mozione approvata dall’Assemblea Capitolina impegna la sindaca Virginia Raggi a farsi promozione di un’azione per rispettare la continuità didattica ed educativa verso i bambini regolarmente iscritti all’asilo nudo e alla scuola dell’infanzia, nel caso in cui i genitori non avessero ancora assolto l’obbligo di vaccinazione. La sindaca ha evidenziato che la legge multa i genitori dei bambini non vaccinati, ma non obbliga all’allontanamento del loro bambino, «come se non fosse il contagio la preoccupazione principale del legislatore, quanto piuttosto la sanzione amministrativa da comminare ai genitori colpevoli di omissione». La “guerra dei vaccini” entra così in campagna elettorale. Con la sua mossa Virginia Raggi, secondo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, «cerca di aggirare la deroga del 10 marzo per la presentazione delle certificazioni». La decisione viene dunque definita dalla titolare del dicastero sulla Salute «un atto politico» che si aggiunge «a tutte le dichiarazioni rese sui social da reti di avvocati No Vax, che da mesi sostengono di poter trovare degli escamotage per fare in modo che i Comuni vicini al M5S facciano saltare le misure del decreto».

© Riproduzione Riservata.