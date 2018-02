Incidente stradale/ Dervio, auto si schianta contro albero: grave 30enne (10 febbraio 2018)

10 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte di oggi, sabato 10 febbraio, a Dervio. Una Smart, per cause che verranno ricostruite esattamente dalla Polizia Stradale, è andata a sbattere contro un albero posto a lato della carreggiata. Sono gravi le condizioni del conducente, un uomo di trentadue anni che stava viaggiando sulla Strada Provinciale 72 verso Bellano. Non sono chiare le ragioni per le quali ha perso il controllo della vettura finendo poi la sua corsa contro un albero. Con lui c'era un trentatreenne ferito in maniera più lieve. L'incidente stradale ha richiamato sul posto i residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi contattando il numero unico per le emergenze (112) e dando così il via alle operazioni di soccorso. Il conducente è stato portato all'ospedale Manzoni di Lecco contro un trauma cranico, mentre il passeggero ha riportato delle contusioni ed è stato trasferito al nosocomio di Gravedona.

SCIACCA, SI SCHIANTA CONTRO UN PALO: MORTO UN 16ENNE

Un giovane di 16 anni è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale. La tragedia è avvenuta a Scaccia, in provincia di Agrigento: Vincenzo Soldano, questo il nome della vittima, con il suo scooter si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione in pieno centro abitato, in via Mazzini. In sella allo scooter c'era anche una ragazza, che invece ha riportato solo lievi ferite. La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio della polizia, che deve scoprire perché il giovane ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote andandosi a schiantare. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per salvare la vita del sedicenne, ma l'impatto è stato fatale. Come riportato da Newsicilia, è morto durante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Ora dunque carabinieri e polizia, che hanno effettuato i rilievi di rito, dovranno verificare cosa è accaduto.

