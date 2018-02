JESSICA FAORO/ La chat WhatsApp con l'assassino Alessandro Garlaschi e l'ultimo sms:"Adesso lasciami dormire"

Jessica Faoro, gli ultimi messaggi inviati su WhatsApp dalla 19enne all'assassino Alessandro Garlaschi, affinché gli lasciasse il divano letto per dormire. Ma il killer aveva altri piani...

Alessandro Garlaschi, il killer di Jessica (foto da Lapresse)

Non smette di destare turbamento la vicenda di Jessica Faoro, la ragazza di 19enne uccisa a coltellate all'interno di un appartamento al civicio 93 di via Brioschi, a Milano. Adesso emergono anche gli ultimi messaggi intercorsi tra la vittima e l'assassino, il tranviere Alessandro Garlaschi, lo stesso che agli inquirenti - nel momento in cui questi procedevano all'arresto - aveva detto:"Ho rigirato il coltello che lei aveva in mano e l'ho colpita allo stomaco". Aveva addebitato il delitto ad una banale lite per la scelta di un film da vedere in tv, ma stando alla lettura dei messaggi non sarebbe andata in questo modo. Come riferisce Il Corriere della Sera, Jessica la notte tra martedì e mercoledì scrisse:"Basta, lasciami la stanza, voglio andare a dormire". L'ultimo accesso di Garlaschi su WhatsApp risale alle ore 4:01 di quella notte, proprio dopo l'ultimo messaggio inviato da Jessica. Ma cosa stava succedendo in quei drammatici frangenti?

L'APPROCCIO RESPINTO

Com'è noto Jessica Valentina Faoro si trovava all'interno dello stesso appartament con il tranviere Alessandro Garlaschi poiché da lui aveva preso un divano letto in sub-affitto. Quello stesso divano letto, però, praticamente fino all'alba era occupato dal 39enne, che a quanto risulta era alla visione del dvd di un cartone animato. Alla richiesta di liberare la stanza da parte di Jessica, Garlaschi deve avere opposto resistenza. E chissà che l'occupazione "abusiva" del divano letto non fosse proprio una strategia per portare la Faoro a raggiungerlo per "sfinimento" vista l'ora tarda. Quel che pare certo, agli occhi degli inquirenti, è che Garlaschi dopo il messaggio di Jessica avrebbe tentato nei suoi confronti un approccio maldestro e insistente. Un tentativo evidentemente non andato a buon fine, al punto che proprio da questo avrebbe preso le mosse il litigio tra i due, scaturito subito dopo nel drammatico omicidio della giovane.

