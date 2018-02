Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto, 10 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 18/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 10 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.18/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il countdown per la nuova estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è già iniziato e fra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di entrambi i giochi Sisal, già pronti a scoprire se la loro schedina si rivelerà fortunata. In attesa del verdetto finale, meglio dare ancora una controllata all'ultima statistica, anche per rifarci gli occhi grazie alle prime vincite sul podio. Il Lotto ha premiato infatti un fortunello di Barletta con la sua vincita più alta del 2018, pari a 180 mila euro centrati grazie ad un terno secco sulla ruota di Torino. 62 mila euro in premio invece per il secondo classificato, un giocatore di Benevento che ha realizzato quaterna, terno e ambo sulla ruota di Napoli. Infine 23 mila euro vinti nella provincia di Agrigento: il vincitore è di Naro ed è riuscito a indovinare terno e ambo sulla ruota Nazionale. Consistenti anche le vincite registrate al 10eLotto, dove a primeggiare è stato un fortunello di Frosinone: il premio conquistato è infatti da 100 mila euro e si tratta della seconda vincita più alta di quest'anno. Il tutto grazie ad un 8 fortunato, mentre 9 numeri su 10 sono stati indovinati da un giocatore di Castelfidardo, in provincia di Ancona, con un premio da 50 mila euro. Vincita gemella realizzata tra l'altro anche a Lonigo, in provincia di Vicenza, grazie a 7 numeri centrati su 7 totali.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Si aprono i tornelli del Lotto grazie al nuovo concorso di questa sera: i giocatori sono già in fila per conoscere i numeri vincenti con cui potrebbero centrare i premi in palio. Tanti altri si trovano invece in alto mare nella scelta dei numeri da giocare, sia perché molti lavoreranno fino a tardi, nonostante sia sabato, sia perché qualcuno è impegnato con la famiglia e potrebbe aver dimenticato l'appuntamento. La nostra Rubrica pensa ancora una volta a salvare tutti i ritardatari, grazie al prezioso contributo della smorfia napoletana che oggi ci rivelerà il suo verdetto su una news collegata alla salute. Sembra infatti che grazie ad un importante passo nel mondo della Medicina, avvenuto lo scorso dicembre, sia stato approvato un farmaco in grado di curare la cecità ereditaria e dal costo importante di 850 mila dollari. Una cifra importante, che ha reso il Luxturna il farmaco più costoso di tutto il mondo. In realtà il progetto iniziale della società farmaceutica che lo produce era di vendere il trattamento ad un 1 milione di dollari, cifra che aveva spaventato e non di poco tutte le assicurazioni mediche. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il farmaco, 39, la cura, 18, il costo, 75, il cieco, 40, e il milione, 90. Come Numero Oro scegliamo invece la guarigione, 13.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Importante la vetta raggiunta dal Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera metterà in palio un bottino da 97,3 milioni di euro. Un montepremi importanti che di certo fa gola a tutti gli appassionati della Sisal, che grazie al nuovo concorso cercheranno di conquistare il primo posto sul podio. Com'è andato invece l'ultima estrazione? A rivelarcelo è come sempre la statistica, che vediamo nel dettaglio qui di seguito. Di sicuro sta ancora festeggiando quell'unico fortunello che è riuscito a superare la soglia di 778 mila euro grazie al premio del 5+, la vincita più alta del concorso. La seconda vincita è stata infatti di oltre 41 mila euro, realizzata da due giocatori grazie al 4+, mentre sei appassionati hanno centrato il 5 con un premio che supera i 31 mila euro. I vincitori del 3+ sono stati 89, a cui va il premio da 2.775 euro, mentre 482 tagliandi vincenti hanno invece totalizzato la vincita del 4, pari a 413,41 euro. Si conclude con il 3 ed il suo premio da 27,75 euro, conquistato da 20.954 vincitori, e con il 2 da 5,08 euro, che ha premiato 349.527 giocatori. Poca la differenza quindi fra il premio dell'ultima quota standard con quello proposto dal più piccolo dei SuperStar, ovvero lo 0+ ed i suoi consueti 5 euro: i vincitori sono stati 19.129. I tagliandi vincenti che hanno centrato la vincita di 10 euro dell'1+ sono stati invece 9.227, mentre 1.469 appassionati hanno registrato i 100 euro del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono pronti a correre verso il Jackpot, meta finale per il concorso di stasera. Il montepremi diventa sempre più milionario ad ogni assenza, particolare che di certo rende felice chi sa aspettare e confida nella propria vittoria. Non sono pochi infatti gli appassionati che immaginano di trovarsi già sul primo gradino del podio, per non parlare di quanti hanno già organizzato un piano infallibile per affrontare tutte le spese, armati di un bottino così importante. Dopo tutto scoprire di essere il vincitore del montepremi potrebbe giocare qualche brutto scherzo e far entrare il fortunello in questione in uno stato confusionale. Meglio chiarirsi quindi le idee prima: ecco perché anche oggi entra in gioco la nostra Rubrica, che grazie ai progetti di KickStarter vi parlerà di una nuova iniziativa. Aurga promette infatti di diventare l'assistente preferito di tutti gli amanti della fotografia, un vero supporto che aiuta anche i fotografi amatoriali a realizzare foto perfette, video impeccabili e shooting da fare invidia ai professionisti. Per non parlare della possibilità di archiviare i dati grazie ad uno spazio sicuro. Aurga è la nuoa rivoluzione digitale, che grazie ad un piccolo supporto permette di rendere professionale qualsiasi tipo di fotocamera Canon e Nikon. Auto backup, controllo remoto e ricarica esterna sono solo alcuni dei suoi vantaggi: il goal è invece già stato raggiunto. L'asta si concluderà comunque fra 25 giorni, ma non serviranno così tanto tempo per scoprire i numeri vincenti di questa sera: pronti?

