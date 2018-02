Macerata, Pamela Mastropietro/ Ultime notizie: due nuovi indagati, oggi potrebbe scattare l'accusa di omicidio

Macerata, Pamela Mastropietro: ultime notizie. Due nuovi indagati, oggi potrebbe scattare l'accusa di omicidio. Nel pomeriggio previsto corteo contro il razzismo

10 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Macerata, Pamela Mastropietro (Foto: da Facebook)

Proseguono le indagini sulla morte di Pamela Mastropietro: altri due nigeriani sono stati fermati e ora risultano indagati. Sta emergendo una vicenda dai contorni sempre più raccapriccianti. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la 18enne romana sarebbe finita nel mirino di un vero e proprio branco. Secondo i vicini di Innocent Oseghale, c'era un andirivieni di nigeriani, nello specifico di almeno tre o quattro persone. Un elemento importante dell'inchiesta riguarda il traffico telefonico sulle celle che agganciano i cellulari di quella zona. Da quel traffico telefonico potrebbero emergere dettagli importanti sulle ultime ore di Pamela Mastropietro. Dai tabulati, ad esempio, potrebbe emergere qualche dettaglio in più sul numero di persone presenti all'interno dell'abitazione. Il nigeriano fermato a Milano (l'altro è stato rintracciato a Macerata) potrebbe aver avuto un ruolo chiave nel sezionamento del cadavere. Gli investigatori sono convinti che più di una persona si trovasse in quella casa quando è scomparsa la ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Il Giornale, per i tre nigeriani coinvolti potrebbe scattare l'accusa di omicidio. Una quarta persona risulta indagata, Lucky Desmond, ma a piede libero.

MORTE PAMELA MASTROPIETRO: I SOSPETTI DEGLI INQUIRENTI

I due nigeriani fermati ieri sono stati interrogati a lungo nella notte scorsa dai carabinieri. In caserma ci sono anche i loro legali. Gli inquirenti sono finiti sulle tracce dei due uomini grazie ai risultati della seconda autopsia effettuata sul cadavere di Pamela Mastropietro, in particolare modo il modo in cui è stato sezionato. Gli inquirenti sono convinti che lo smembramento del corpo non possa essere stato eseguito da una sola persona e infatti sospettano che i due nigeriani rintracciati abbiano aiutato a sezionare e occultare il cadavere nelle due valigie poi abbandonate a Pollanza. I carabinieri stanno vagliando la posizione di altre persone e interrogando i sospettati per capirne spostamenti, posizione nelle ore in cui la 18enne è morta o è stata uccisa, così da verificarne gli alibi. Intanto oggi pomeriggio è previsto a Macerata un corteo contro il razzismo. «La prima attenzione è verso Pamela che dobbiamo portare nel cuore, verso i feriti. Il resto diventano momenti per manifestare che però non devono essere parole ma devono essere impegni. Diventa importante una coerenza», ha dichiarato don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, a Radio Vaticana Italia.

