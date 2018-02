SANTA SCOLASTICA/ Santo del giorno, 10 febbraio si celebra la paladina di tutte le donne dedite al lavoro

Santa Scolastica, Santo del giorno: oggi 10 febbraio si celebra la madre del monachesimo Benedettino femminile e paladina di tutte le donne che sono dedite al lavoro e alla preghiera.

Santa Scolastica, Santo del giorno

Santa Scolastica, la storia

Scolastica, la sorella gemella di Benedetto da Norcia, nacque intorno al 480 e fu consacrata fin dalla tenera età ad un voto di castità. La giovane si riunì presto in un monastero di donne dove intraprese una vita in comune per vari anni della sua vita; giungono poche notizie su questa santa tratte dal Libro dei Dialoghi di San Gregorio Magno che racconta di alcuni aneddoti tra lei e il fratello. In seguito alla sua morte, dopo varie ricerche, furono ritrovate le reliquie di Scolastica e di Benedetto da Norcia sotto le macerie del Monastero di Montecassino intorno al 660, quelle di Santa Scolastiche furono conservate in un monastero a Le Mans che fu saccheggiato dai Normanni ed a seguito di vari spostamenti furono conservate in parte presso la chiesa di Juvigny Les Dames ed in parte nell’abbazia di San Pietro Solesmes. La festività associata al ricordo di questa Santa è il 10 Febbraio e viene commemorata in virtù della sua grande carità e della contemplazione verso semplici regole e istituzioni umane; si narra inoltre che le sue ossa e quelle del fratello Benedetto. fuorono artefici di un grande miracolo in quanto dopo il contatto con le stesse, due fanciulli che avevano perso la vita resuscitarono.

Feste e sagre

Esiste un Monastero di Santa Scolastica a Subiaco che presenta al suo interno un vasto repertorio e note storiche riservate alla Santa e nel quale vengono organizzati eventi in occasione del 10 febbraio per la sua commemorazione. Nel comune di Corropoli da molti anni inoltre, si celebra una festicciola nella chiesetta dedicata a Santa Scolastica, un tempo era uso consumare il pranzo sul prato che si trova davanti alla struttura. A Norcia viene organizzata una grande festa in onore della Santa riconosciuta come la madre del monachesimo Benedettino femminile e paladina di tutte le donne dedite alla preghiera e al lavoro. In genere per i festeggiamenti a Norcia è prevista una processione e al termine di questa avviene la celebrazione della Santa Messa con la distribuzione di alcuni rami di mimosa alle donne. L’invocazione di Santa Scolastica è effettuata in particolare per difendere dai fulmini e per ottenere la pioggia e le cerimonie organizzate nei vari comuni in suo onore riportano sempre dei simbolismi attinenti. La Santa è patrona della città di Mans che ogni anno si addobba a festa in onore della Santa.

Tutti gli altri santi del giorno

Il 10 febbraio si celebra anche la commemorazione di altri santi come Austreberta badessa di Pavilly, i Santi Caralampo, Porfirio e Bapto Martin, San Guglielmo di Acquitania Duca, l’eremita San Guglielmo il Grande di Malavalle ed ancora, l’adolescente e martire San José Sanchez del Rio.

