BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES/ Santo del giorno, 11 febbraio si celebra la patrona di La Bianca

Beata Vergine Maria di Lourdes, Santo del giorno: l'11 febbraio si celebra la patrona di La Bianca frazione del comune di Allumiere in provincia di Roma e degli anziani di Cesano Maderno.

Beata Vergine Maria di Lourdes, Santo del giorno

Beata Vergine Maria di Lourdes, la storia

La Beata Vergine Maria di Lourdes viene festeggiata il giorno 11 del mese di febbraio di ogni anno. Una data questa, non casuale, visto che fu proprio l'11 febbraio del 1858, che la Vergine Maria si manifestò per la prima volta p nella grotta di Massabielle a Marie-Bernarde Soubirous, oggi conosciuta con il nome di Bernardette. È da quel giorno che la grotta incastonata nei Pirenei divenne per i pellegrini di tutto il mondo una meta molto battuta. Fautrice di numerosi miracoli e di guarigioni scientificamente inspiegabili, per volontà dell'allora Papa Giovanni Paolo II (oggi Santo), la Chiesa ogni 11 del mese di febbraio festeggia la Giornata mondiale del malato. Originaria di una famiglia molto povera, Bernardette recatasi con la sorella e un'amica a raccogliere legna, mentre si accingeva a togliersi le calze per oltrepassare il fiume Gave, venne distratta da un forte rumore di vento; è voltando gli occhi verso la grotta di Massabielle che vide l'immagine di una signora sconosciuta che indossava un abito bianco, una fascia azzurra e il velo. Fattasi il segno della croce, la piccola Bernatte, come lei stessa ha raccontato, si mise a recitare il rosario insieme alla misteriosa Signora, che al termine della preghiera, sparì. Era l'11 febbraio del 1858. Data, questa, della prima apparizione della Beata Vergine Maria di Lourdes a Marie-Bernarde Soubirous. Da quel giorno le apparizioni si susseguirono in modo incessante per tutto il mese di febbraio. Il 14, il 18, il 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 25, il 27 e il 28 febbraio, sono i giorni in cui la Beata Vergine Maria di Lourdes appare a Bernadette, la quale poté udire il suono della sua voce solamente il giorno della terza apparizione, ovvero il 18 di febbraio. Il giorno 20 la misteriosa signora insegna alla piccola una preghiera personale, mentre il 23, la piccola riceve in dono dalla Beata Vergine Maria un segreto che non rivelerà mai. È invece del 1 marzo del 1958, ovvero del giorno della dodicesima apparizione, il primo miracolo della Vergine. Caterina Latapie, immergendo il braccio slogato nell'acqua della fonte scavata da Bernadette nelle apparizioni del precedente mese, riacquista inspiegabilmente la mobilità del braccio. Le apparizioni proseguono il 2, il 3, il 4 e il 25 marzo data, quest'ultima, in cui la Madonna, dietro l'insistenza del parrocco di Lourdes che non credeva alle parole di Marie-Bernarde, rivela alla piccola la sua identità, affermando quindi di essere l'Immacolata Concezione. La Madonna si manifesta a Bernardette ancora una diciassettesima e una diciottesima volta, nei giorni del 7 aprile e del 16 luglio del 1958. Bernardette visse il messaggio di preghiera e di penitenza lasciatole dalla Beata Vergine Maria fino al giorno della sua morte, avvenuta il 16 del mese di aprile dell'anno 1878. Beatificata nel 1925, Marie-Bernarde Soubirous ricevette la canonizzazione nel 1933. Le sue apparizioni vennero riconosciute dal vescovo di Tarbes in modo ufficiale nell'anno 1862. Dopodiché, come da richiesta fatta dalla Vergine a Bernardette, venne eretta in suo onore un'mponente chiesa. È così che Lourdes divenne anche il più famoso dei luoghi mariani.

Feste e sagre

Festeggiata nella lombarda cittadina di Ponteranica, nella cittadina sarda di Gonnosfanadiga che ha altresì dedicato alla Madonna di Lourdes una grotta ubicata in cima al colle San Simeone, nella siciliana cittadina di Ragusa, dove accanto ai festeggiamenti religiosi si svolge anche una suggestiva rassegna dei sapori tipici di tutto l'hinterland ibleo e nell'emiliana cittadina di Camugnano, che festeggia la Beata Vergine Maria di Lourdes nella parrocchia di Verzuno, ogni la Madonna attrae a sé numerosi fedeli. La Vergine di Lourdes, patrona di La Bianca, frazione del comune di Allumiere, in provincia di Roma, è altresì la patrona degli anziani della cittadina lombarda di Cesano Maderno, facente capo alla provincia di Monza e Brianza.

Gli altri Santi

La Beata Vergine Maria di Lourdes viene festeggiata nel medesimo giorno di Sant'Ardagno, di San Castrense di Sessa, di Sant'Elisa, di Santa Gobnat, di San Gregorio II Papa, dei Santi Martiri della Numidia, di San Pasquale I Papa, di San Pedro De Jesus Maldonado Lucero, di San Secondino Vescovo, di San Severino di Agaune Abate, di San Simplicio di Vienne Vescovo e di Santa Sotere Vergine e Martire.

