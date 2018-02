BRIANZA, MADRE E FIGLIA MORTE IN CASA/ Ornago, arrestato lo zio e fratello: “uccise e nascoste per giorni”

Brianza, madre e figlia morte in casa: Ornago, lo zio e fratello Paolo Villa arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Corpi nascosti in casa per una settimana, i primi racconti

11 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Brianza, madre e figlia uccise in casa (LaPresse)

È stato arrestato questa mattina Paolo Tarcisio Villa, fratello e zio delle due donne trovate morte ieri in casa a Ornago (Monza e Brianza). È accusato di un duplice efferato e orrendo omicidio della sorella Amalia e la nipote Marinella Ronco, rispettivamente di 75 e 55 anni; il caso di cronaca nera ha sconvolto l’opinione pubblica non solo locale per un particolare inquietante emerso dalle prime ricostruzioni fatte dalla magistratura di Monza. In sostanza, sono stati ritrovate in stato avanzato decomposizione le due donne che dividevano l’appartamento con l’uomo molto conosciuto nel paese. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica e il movente del duplice delitto; quello che è certo è che il 75enne, finito in ospedale ieri dopo un malore avuto per dosi alcoliche elevatissime, ora è piantonato dalle forze dell’ordine presso il nosocomio di Vimercate.

“DA QUALCHE GIORNO NON ERA PIÙ LO STESSO”

Emergono i primi racconti di quell’uomo molto conosciuto ad Ornago, Paolino come era chiamato, impegnato per anni nel volontariato e nel sindacato della Spi-Cgil. Eppure qualcosa deve essere successo perché di colpo, pare, ha deciso di uccidere la sorella e la nipote con cui viveva in appartamento: le vittime sono come abbiamo visto Amalia Villa, una donna di 84 anni, vedova da tempo, e la figlia Marinella Ronco, 56 anni, che non si era mai sposata. E l’assassino sembrerebbe essere proprio il loro fratello e zio. «Da qualche giorno non era più lo stesso si trascurava, era trasandato, non si lavava neppure. E dalla casa in cui viveva con la sorella e la figlia di lei si sentiva un odore pestilenziale», raccontano alcuni vicini di casa a Il Giorno. Pare infatti che la morte si avvenuta più di una settimana fa e dall’ora Paolo Villa le ha nascoste in casa e ha iniziato a ubriacarsi costantemente e regolarmente durante il giorno. Come raccontano ancora i colleghi della cronaca locale de Il Giorno, ieri pomeriggio il Villa è uscito a bere un caffè in un bar che dista una trentina di metri dall’abitazione. «Quando però stava uscendo, è stato colto da un malore. I passanti hanno subito chiamato il barista, che è corso nell’abitazione della famiglia Villa per avvertire le due donne»; nessuno rispondeva e dunque i carabinieri hanno fato irruzione, scoprendo la macabra scena del crimine.

© Riproduzione Riservata.