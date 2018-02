INCIDENTE STRADALE/ Pisa, auto contro albero: morta una donna 70enne di Palermo (11 febbraio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 febbraio 2018: Pisa, auto contro albero con una donna morta dopo incendio vettura. Frontale mortale a Ivrea, 2 vittime e 3 feriti

11 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

È gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamani a Pisa, con una donna originaria di Palermo che è rimasta vittima mortale dello schianto della propria auto su un albero. Come riportano le cronache locali, la donna stava percorrendo prima dell’alba la strada di San Giuliano Terme nel Pisano quando ad un certo punti, per cause ancora tutte da accertare la sua auto ha perso il controllo della strada e si è schiantata contro un albero, incendiandolo all’istante. A quel punto alcuni passanti hanno estratto la donna dalle fiamme ma purtroppo le ferite causate dallo schianto erano troppo gravi per tenerla in vita: è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari, senza alcuna possibilità di salvarla e come riporta il Giornale di Sicilia, «La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente».

INCIDENTE MORTALE NEL CANAVESE

È sempre grave e sempre mortale il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in zona Ivrea, nella provincia di Torino, dopo lo schianto frontale tra due auto guidate da giovani in uscita al sabato sera. Due morti e tre feriti, non gravissimi per fortuna, è il resoconto della Stradale dopo lo schianto avvenuto lungo l'ex statale 460, tra Cuorgnè e Pont. Le vittime sono tutte di Pont, Simone Goglio e Raffaele Antonucci, di 19 e 22 anni: erano a bordo di una Peugeot 206 che si è scontrata frontalmente con una Lancia Y, per dinamiche ancora tutte da ricostruire. Le persone invece sulla seconda vettura, tre giovani, sono stati ricoverati al Cto di Ivrea ma nessuna è in pericolo di vita.

