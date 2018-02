NAPOLI, GIOIELLIERE UCCIDE RAPINATORE/ Ultime notizie Frattamaggiore, omicidio colposo: è caccia all’uomo

Tre uomini approfittando della confusione del pomeriggio di Carnevale hanno cercato di compiere una rapina in una gioielleria del centro di Napoli, ucciso uno di loro

11 febbraio 2018 - agg. 11 febbraio 2018, 14.07 Paolo Vites

Si tratterebbe di omicidio colposo e non volontario l’accusa fatta al gioielliere di Frattamaggiore che ha sparato e ucciso uno dei tre rapinatori entrati nella sua boutique ieri pomeriggio nel Napoletano. Sarà formalizzata domani l’accusa di omicidio colposo mentre in tanto in tutta la provincia di Napoli è caccia al terzo rapinatore sfuggito agli spari del gioielliere e al poliziotto in borghese che casualmente passava fuori dal negozio e ha braccato il secondo bandito. Come riporta Repubblica Napoli, «posti di blocco e controlli sugli spostamenti di pregiudicati, alla ricerca degli altri due componenti del commando. In tre, con un 'palo' ad attenderli poco distante, sono entrati in azione, scendendo da due scooter, per svaligiare la gioielleria Corcione». Pare, dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, che il titolare dell’esercizio commerciale (di 30 anni) non era nel negozio ma a casa sua, appena sopra la gioielleria e appena accortosi della rapina è sceso con un amico e ha fatto fuoco. (agg. di Niccolò Magnani)

TENTATA RAPINA IN MASCHERA FINISCE NEL SANGUE

Le strade del centro di Napoli sono piene di gente in maschera, è Carnevale e così nessuno fa caso a un uomo con la maschera di Hulk sul volto. Insieme a lui altre due uomini, hanno una meta precisa, la gioielleria Corcione in corso Durante. Contano sull'effetto confusione, troppa gente per accorgersi di una rapina per di più in maschera. Arrivano in motorino anche se è area pedonale ma questo a Napoli è la norma, nessuno ci fa caso. Uno di quei motorini fra l'altro era stato segnalato nei giorni scorsi perché usato per diverse rapine, ma anche questo a Napoli è normale, nessuno si è preoccupato di indagare. Hanno suonato per fare aprire al gioielliere che però si è insospettito immediatamente e non ha aperto. Volevano fare la rapina a ogni costo e così hanno cercato di sfondare la vetrina a colpi di martello.

INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO

Quello che è successo a questo punto lo sa solo il gioielliere che ha sparato e colpito a morte uno dei rapinatori, Raffaele Ottaviano mentre gli altri due fuggivano. Uno è stato preso a nord di Napoli, si chiama Luigi Lauro, lo ha fermato un ispettore che era fuori servizio ma che quando ha visto un uomo con una pistola in mano che correva coraggiosamente lo ha fermato. Il gioielliere adesso è indagato per omicidio volontario, si controllano i filmati della telecamera di sicurezza, il terzo bandito è ancora in fuga, posti di blocco sono stati messi in giro per la città. E' già intervenuto il leader della Lega sul caso, Matteo Salvini, che ha detto che la difesa è sempre legittima, noi sosteniamo il gioielliere. A Frattamaggiore dove si è svolto l'episodio la festa di Carnevale è finita in anticipo, quando sono stati sparati i colpi di pistola, i negozi hanno chiuse le vetrine, la gente è andata a casa. Un tranquillo pomeriggio di festa a Napoli, come sempre.

