Paola Catanzaro e Mietta/ Video, “Io usata per le truffe? Si merita il carcere!” (Le Iene)

Paola Catanzaro e Mietta, il caso a Le Iene: video. “Io usata per le truffe? Si merita il carcere!”, ha dichiarato la cantante ai microfoni del programma di Italia 1.

11 febbraio 2018 - agg. 11 febbraio 2018, 23.54 Silvana Palazzo

Paola Catanzaro e Mietta, il caso a Le Iene

Dopo decine di denunce e servizi delle Iene Paola Catanzaro, ex veggente che si fa chiamare Sveva Cardinale dopo aver cambiato sesso, è stata arrestata. Paola, o Sveva che dir si voglia, è accusata di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe in concorso con il marito Francesco Rizzo, che ora si trova ai domiciliari, e con altre sette persone, alcune delle quali suoi parenti, indagati a piede libero. Le truffe si fondavano, secondo l'accusa, su una certa capacità di suggestionare persone fragili e quindi in stato di soggezione psicologica di Paolo “il mistico”, passato agli onori delle cronache prima di cambiare sesso perché dichiarava di poter vedere la Madonna. Sarebbero nove le vittime che avrebbero versato somme di denaro a Paola, che ha reinvestito le somme in investimenti finanziari, viaggi all'estero, acquistato gioielli e beni, anche immobili. Il “tesoretto” ammonta a milioni di euro: sarebbe stato accumulato in almeno dieci anni, dal 2007 in poi. Qualcuno ha rotto il muro di silenzio e ha parlato, prima con la procura di Bari, dove sono stati aperti i procedimenti penali, poi con la Guardia di Finanza di Brindisi.

PAOLA CATANZARO A MIETTA: LA SCOPERTA DE LE IENE

Dopo la notizia dell'arresto di Paola Catanzaro, Le Iene hanno rivelato un altro particolare di questa vicenda che vede protagonista Sveva Cardinale. Un film, “La fuga”, è stato finanziato da un uomo che è stato truffato dalla transgender. E a quel film ha partecipato la nota cantante Mietta, il cui nome sarebbe stato usato da Paola Catanzaro per alcune sue truffe. Durante un'intervista a La Vita in Diretta di Sveva Cardinale è intervenuta telefonicamente Mietta, che le ha fatto dei complimenti: «Persone così sono angeli sulla terra». Un imprenditore appena separato era convinto che si sarebbe messo insieme con Daniela, questo il vero nome di Mietta, e che avrebbe avuto anche dei figli da lei. Per questo avrebbe dato dei soldi a Paola Catanzaro, che però non l'ha mai fatto incontrare con lei. «Incontro tante persone, alcune non sono perbene, forse voleva manipolarmi. Mi aveva raccontato che aveva avuto un tumore al cervello. Mi diceva sempre di pregare. Avevo notato che voleva fare tante foto... Una volta mi chiese come arrivare a Sanremo». Quando le viene mostrato il video della testimonianza dell'imprenditore: «Questo è molto grave, questa cosa mi fa molto male. Non ne sapevo nulla. Allora dico che si merita il carcere». Clicca qui per il servizio de Le Iene su Paola Catanzaro (e Mietta).

