Russia, aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie, Saratov Airlines An-148 cade al decollo: 71 persone a bordo

Precipita poco dopo il decollo da un aeroporto di Mosca un volo di linea con 71 persone a bordo equipaggio compreso, secondo le prime notizie sarebbero morti tutti

11 febbraio 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Un Antonov An-148 delle linee aeree Saratov è precipitato poco dopo il decollo, a bordo 65 passeggeri e sei membri di equipaggio. L'incidente è accaduto all'aeroporto moscovita di Domodedovo, secondo i media russi, il velivolo è improvvisamente scomparso dai radar di pista. Le notizie che arrivano da Mosca dicono che l'aeroplano si è schiantato in modo ripetuto fuori del villaggio di Argunovo, alla periferia di Mosca.



Sempre secondo le prime notizie, tutte e 71 le persone a bordo sarebbero morte sul colpo il che significa che il velivolo è andato completamente distrutto. Il volo era diretto alla città di Orsk al confine con il Kazakhistan. Ovviamente impossibile al momento sapere le cause dell'incidente: un guasto tecnico o un errore del pilota. Gli incidenti aerei purtroppo in Russia sono frequenti, date le scarse condizioni in cui versano molti dei velivoli, ma anche a causa di tragici errori dei piloti o delle torri di controllo. Solo un paio di anni fa circa un volo si era schiantato all'aeroporto di Rostov causando 62 morti.

?? Missing Saratov Airlines An-148 likely flight #6W703 from Moscow-Domodedovo to Orsk, Russia. 71 on board. pic.twitter.com/IyHQKAXYGs — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 11 febbraio 2018

© Riproduzione Riservata.