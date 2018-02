Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Macerata, antifascisti in piazza. Caos Medio Oriente (11 febbraio 2018)

Ultime notizie, oggi 11 febbraio 2018: a Macerata migliaia di antifascisti in piazza dopo il raid razzista di Luca Traini. Intanto in Medio Oriente regna il caos: abbattuto F16 israeliano

11 febbraio 2018 Redazione

Polizia a Macerata (foto da Lapresse)

MACERATA, MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA

È stata Macerata a catalizzare l’attenzione italiana nelle ultime ore per la presenza di un corteo di oltre 15.000 persone che ha manifestato contro i rigurgiti fascisti. Tutto ha avuto inizio dalla sparatoria contro le persone di colore, conseguente all’uccisione di Pamela Mastropietro, messa in atto da Luca Traini. Il corteo, controllato a vista da un ingente schieramento di forze dell’ordine, ha attraversato la città partendo da piazzale Diaz e facendo ritorno nello stesso luogo. Da segnalare all’interno dello schieramento dei manifestanti l'innalzarsi di cori che inneggiavano alle Foibe slave, nelle quali persero la vita migliaia di fascisti o presunti tali.

ALTRI DUE FERMI PER MORTE PAMELA

Mentre Macerata era alle prese con la manifestazione antifascista, il lavoro degli investigatori coordinati dal procuratore Giovanni Giorgio ha portato alla chiusura dell’indagine. In tal senso sono finiti in manette altri due cittadini nigeriani: si tratta di Lucky Desmond, 22enne, e Awelima Lucky, 27enne, entrambi regolari e "richiedenti asilo". I due, secondo i carabinieri, avrebbero ceduto in concorso con Innocent Oseghale una dose di stupefacente a Pamela. Successivamente alla sua morte, le cui cause sono ancora da accertare, avrebbero sezionato il cadavere e cercato di disfarsene. I due fermati di oggi sono stati trasportati nella locale casa circondariale, in attesa della convalida del fermo da parte del GIP.

Tensione in Medio Oriente

Tensione altissima nei cieli del Medio Oriente, dove ieri un caccia israeliano è stato abbattuto dal fuoco della contraerea siriana. Il caccia si era levato in volo dopo che un elicottero con la stella di Davide aveva abbattuto un drone "spia" inviato dall’Iran. Nelle ore successive l’aviazione israeliana ha colpito diversi obiettivi siriani: durante uno di questi attacchi il danneggiamento del F16. L’aereo è precipitato in territorio israeliano, i due piloti sono riusciti ad eiettarsi con il seggiolino: recuperati dai propri compatrioti, uno di essi versa in gravissime condizioni. Del pomeriggio inoltre la notizia che un elicottero turco è stato abbattuto, in quest’ennesimo incidenti due militari turchi sarebbero rimasti uccisi, il presidente Erdogan ha detto di avere allo studio delle "ritorsioni militari".



