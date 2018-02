AUGURI SAN VALENTINO 14 FEBBRAIO 2018/ Immagini, frasi e regali: dichiarazioni romantiche e omaggi floreali

Auguri San Valentino, 14 febbraio 2018: immagini, frasi e regali. La tradizione delle dichiarazioni romantiche con omaggi floreali. Ultime notizie, idee e suggerimenti

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Auguri San Valentino, 14 febbraio 2018

San Valentino si avvicina ed è sempre più difficile restare indifferenti all'arrivo della festa degli innamorati. C'è chi ad esempio si sente un po' più romantico e allora coglie l'occasione per dichiarare il proprio amore all'amato/a. Bisogna farlo però nel modo giusto, per questo più della location o del regalo è importante scegliere le parole giuste per gli auguri. Dichiarare il proprio amore significa infatti informare l'altra persona che si provano sentimenti profondi semplicemente al solo sguardo, per questo è vietato sbagliare. «Ed eccoci qua, a festeggiare un altro San Valentino, consapevoli di quanto il nostro amore sia davvero grande, potente e in grado di sovrastare qualsiasi ostacolo. Ti amo ogni anno sempre un po' di più; buon San Valentino, amore mio». Questo è uno dei tanti messaggi a cui ispirarvi per il vostro biglietto di auguri. Ma se volete dilungarvi un po' allora c'è questa alternativa. «Fino a qualche tempo fa consideravo questo festa come inutile e insensata, fino a quanto poi un bel giorno sei arrivata tu ad insegnarmi cosa è l’amore; giorno dopo giorno mi sono sempre più innamorato di te e solo adesso capisco il perché di questo giorno, solo adesso che ho conosciuto l’amore vero. Ti amo amore mio e non vedo l’ora di trascorrere questa serata al tuo fianco».

SAN VALENTINO: UN ITALIANO SU TRE REGALA FIORI

In queste ore gli innamorati d'Italia si stanno mobilitando per comprare un regalo all'amato/a in vista della festa di San Valentino. Da una rilevazione divulgata da Coldiretti in occasione di questa giornata dedicata agli innamorati è emerso che quasi un italiano su tre regala un mazzo di rose rosse o altri fiori. Questi si confermano dunque l'omaggio preferito per San Valentino. Sul rilancio dei fiori incide per caso Sanremo? Di sicuro l'omaggio floreale è il simbolo di questa festa, ma attenzione a non equivocare e quindi a scoprire cosa rappresentano prima di regalarli. C'è comunque una buona percentuale di persone che per il 14 febbraio ha deciso di non regalare nulla, o almeno niente di materiale. Tra gli altri doni però ci sono gli intramontabili e sempre graditi cioccolati (o altri dolciumi), gioielli e altri oggetti di valore. Sono pochissime le persone che puntano su un vestito o un altro capo di abbigliamento.

