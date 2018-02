Foggia, genitore picchia prof vicepreside del figlio/ Ultime notizie: lo aveva rimproverato a scuola

Foggia, genitore picchia il professore e vicepreside del figlio: ultime notizie sulla Scuola Media "Murialdo", 30 giorni di prognosi per il docente. "Lo aveva rimproverato in classe"

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Foggia, prof picchiato da un genitore (LaPresse)

Ci risiamo, ma questa volta il “teatro” è a Foggia: dopo il professore picchiato dai genitori di un alunno a Siracusa e dopo la docente sfregiata a Caserta, questa volta un altro genitore ha pensato bene di “imporre” la propria idea all’insegnante di suo figlio. Come? Picchiandolo e prendendolo a pugni. Già, “teatro” perché siamo in una farsa sempre più tendente alla tragedia. Genitori che non accettano la singola possibilità che magari, qualche volta, il proprio figlio possa essere in errore e quindi si vendicano di lui. O peggio, che magari fanno tutto questo per un fattore di “orgoglio” per cui in pubblico devono imporre alla scuola e chiunque altro l’idea che “all’educazione ci pensa solo la famiglia”, salvo poi magari maltrattare e mettere in punizione in casa il minore lontano dagli occhi della gente. Insomma, l’importante è quello che “pensa” la gente di noi e delle nostre scelte: quindi meglio fortificarci e bloccare chiunque possa anche solo immaginare che “noi stiamo sbagliando qualcosa nell’educare il ragazzo”. Possibili spiegazioni, ce ne rendiamo conto, di un fatto che non conosciamo come quello visto oggi a Foggia ma che purtroppo assomiglia a tanti altri casi sempre più frequenti nel nostro Paese e nelle nostre scuole.

30 GIORNI DI PROGNOSI PER IL PROFESSORE

Ha riportato 30 giorni di prognosi il professore della scuola media “Murialdo”, colpito alla testa e all’addome dalla furia del genitore: la colpa è quella di aver rimproverato il figlio davanti a tutti il giorno prima in classe. A quel punto il padre non ci ha visto più e ha colpito con forza il professore e vicepreside della scuola, Pasquale Diana, mandandolo ko con una furia inaudita. Come racconta Repubblica Bari, «Tutto è accaduto sabato scorso quando il genitore dell'alunno si è recato a scuola in orario di ingresso delle classi, e, eludendo la vigilanza dei collaboratori scolastici, si sarebbe scagliato contro il vicepreside dell'istituto». La scuola ha emesso una nota in cui spiega l’accaduto: «A nulla è valso l'intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti, che, data la rapidità con cui si è mosso il genitore, non sono riusciti ad evitare l'aggressione». Non solo, sottolinea ancora la scuola, il professore «non ha reagito in alcun modo ai numerosi e violenti colpi che gli venivano inferti alla testa e all'addome, fino a quando i presenti non sono riusciti ad allontanare l'aggressore». Causa scatenante un qualcosa che probabilmente avviene tutti i giorni in quasi tutte le scuole del mondo: classe in fila e il ragazzino “discolo” ed esagitato che spinge e rischia di far cadere le compagne davanti a lui; un atteggiamento “bulleggiante” che il vicepreside ha cercato di fermare sul nascere allontanandolo dalla fila e rimproverato davanti a tutti. Ma per quel genitore “a mio figlio non si può fare, ha sempre ragione”: e quindi via con una scarica di pugni. Quello sì che “si può fare”…

