INCIDENTE STRADALE/ Belfiore (Verona), Suv contro auto finisce in un fossato: due morti (12 febbraio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: a Belfiore, in provincia di Verona, terribile scontro tra un Suv ed un'auto: morte due donne, una gravemente ferita.

12 febbraio 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Terribile incidente stradale, quello avvenuto ieri sera, intorno alle 19:00 a Belfiore, in provincia di Verona e nel quale hanno persona la vita due persone. A riportare la drammatica ricostruzione del sinistro è Blitz Quotidiano che spiega come un suv con a bordo tre donne si è scontrato con un'altra auto finendo la sua corsa in un fossato dopo essersi accartocciato su se stesso. Le persone coinvolte sono state tre e due di loro purtroppo sono decedute nel grave impatto. A nulla sarebbe servito l'intervento dei soccorritori giunti prontamente sul posto dell'incidente. Dopo aver constatato il decesso di due delle persone coinvolte, hanno preso in cura una terza, ferita gravemente e trasportata in condizioni disperate all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere del Suv le tre donne. Sulla seconda auto erano presenti altre due persone, il conducente ed il passeggero, fortunatamente rimasti entrambi illesi. Le cause e le dinamiche esatte dell'incidente non sono ancora molto chiare e per questo sono in corso le opportune indagini per fare chiarezza su eventuali responsabilità.

PALERMO-CATANIA, TRATTORE CONTRO AUTO: TRAFFICO IN TILT

Brutto incidente stradale sulla Palermo-Catania, dopo allo svincolo di Casteldaccia, in direzione capoluogo siciliano, si è verificato uno drammatico scontro tra un trattore e un'auto. A darne oggi notizia è BlogSicilia.it, che spiega le dinamiche incredibili del sinistro: un uomo a bordo del trattore ha perso il controllo per cause ancora tutte da chiarire ed ha colpito una Opel Astra che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso subito in cura il conducente della vettura, visibilmente sotto choc. Il sinistro si sarebbe verificato questa mattina provocando ovviamente il rallentamento del traffico in direzione Palermo. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia stradale di Buonfornello che si stanno occupando dei rilievi al fine di stabilire con esattezza dinamica ed eventuali responsabilità. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini dell'Anas che si stanno occupando dello sgombero dei mezzi dalla strada, ripulendo tracce di olio e carburante provocate dall'impatto e ripristinando la viabilità.

