Milano, carabiniere morto durante esercitazione/ Ultime notizie, ucciso per errore da un collega

Milano, carabiniere morto durante esercitazione. Ucciso per errore da un collega: sparato colpo accidentale. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta nella caserma Montebello

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Milano, carabiniere morto durante esercitazione (Foto: LaPresse)

Un carabiniere è morto a Milano durante un'esercitazione all'interno della caserma Montebello, in via Vincenzo Monti. Un collega del militare di 27 anni, un allievo carabiniere, lo ha sparato accidentalmente. Il colpo è stato fatale per il carabiniere, morto durante il trasporto in ospedale. La notizia è emersa nelle ultimissime ore, ma in effetti qualcosa di strano era emerso nel pomeriggio, quando è emersa la richiesta urgente del Policlinico di Milano di sangue per poliziotti feriti. «Cosa è successo?», si è chiesto Adriano Attus, direttore creativo del Sole 24 Ore, su Twitter in merito proprio a questa notizia. Finora sono pochi i dettagli emersi in merito a questa terribile tragedia. Il Giorno riferisce che al momento il carabiniere che ha accidentalmente colpito il collega 27enne con un colpo di pistola è comprensibilmente sotto choc.

MILANO, CARABINIERE MORTO DURANTE ESERCITAZIONE

Il militare deceduto face parte delle Aliquote primo intervento (Api) in forza al nucleo Radiomobile. Si tratta di un gruppo speciale che è usato per le emergenze e l'antiterrorismo. L'incidente è avvenuto alle 18 circa in uno spazio di addestramento ricavato nei garage della caserma. Come riportato dall'Ansa, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica, ma - stando a quanto appreso finora - si sarebbe trattato di un colpo accidentale sparato senza alcuna intenzione da un collega che è stato trasportato in stato di choc in ospedale.

© Riproduzione Riservata.