Napoli, gioielliere uccide rapinatore/ Ultime notizie, l’indagato Luigi Corcione: “sono stato costretto”

Rapina a Frattamaggiore, Napoli: ultime notizie, gioielliere uccide rapinatore, ora è indagato per omicidio colposo. “Sono stato costretto", spiega Luigi Corcione: commercianti esasperati

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Rapina a Napoli, gioielliere uccide bandito (LaPresse)

Si chiama Luigi Concione il gioielliere ora indagato per omicidio colposo per aver ucciso uno dei rapinatori entrati in azione sabato pomeriggio a Frattamaggiore (Napoli): qui raccontiamo nel dettaglio l’intera assurda vicenda della rapina con le maschere di Hulk, mentre stamattina aveva rilasciato al Messaggero le prime parole dopo il dramma avvenute in queste ore. «Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno. […] All'improvviso è successo tutto.Adesso mi sento male. Non voglio parlare con nessuno». Si è visto costretto quasi il gioielliere che in pochi secondi ha visto dal monitor di casa sua, posizionata appena sopra la boutique nella periferia di Napoli, i rapinatori entrare: è corso giù con una pistola e dopo alcuni secondi è partito un colpo che ha freddato uno dei banditi, mentre gli altri sono corsi via (uno fermato subito da un poliziotto in borghese, un altro arrestato e altri complici invece sono ancora in fuga). «In passato sono accaduti fatti di microcriminalità, qualche furto ma mai così gravi. I rapinatori hanno agito incuranti del fatto che per strada c'erano tante persone, a passeggio, mettendo a repentaglio l'incolumità di tantissimi passanti», ha spiegato stamattina il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete. «Le fiaccolate? Vanno anche bene. Ma serve anche altro: evitare che fatti del genere accadano. Ma serve l'impegno di tutti», conclude il primo cittadino ai giornalisti asserragliati davanti al negozio del delitto ormai da due giorni.

COMMERCIANTI FRATTAMAGGIORE: “SIAMO ESASPERATI”

«Siamo esasperati»: è il grido disperato dei commercianti di Napoli e di Frattamaggiore, dopo l’ennesima rapina ormai “all’ordine del giorno” tra le vie della metropoli campana. «Così non si può andare avanti. Chiediamo da anni maggiori controlli ma le forze dell’ordine non possono essere presenti h24 in ogni zona del territorio. Non c’è mai da gioire dinanzi ad una vita recisa: ma in qualche modo dobbiamo pur difenderci dalle continue aggressioni di criminali senza scrupoli. Sarebbe forse veramente il caso di rivedere la legge sulla legittima difesa , soprattutto per chi come noi è continuamente esposto alle insidie della strada», ha raccontato uno degli imprenditori commercianti che opera nel vesuviano e che “rincalza” la polemica lanciata da Matteo Salvini dopo l’indagine per omicidio colposo contro il gioielliere di Frattamaggiore. «La difesa è sempre legittima, noi stiamo con il gioielliere. Una nuova legge sulla legittima difesa, che tuteli le persone perbene e non i delinquenti, sarà priorità del mio governo», aveva detto ieri mattina il segretario della Lega Nord sul caso di Napoli.

