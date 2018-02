Pamela Mastropietro, Macerata/ Ultime notizie: indagato un quarto nigeriano, ma nessuno per omicidio

12 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Pamela Mastropietro, il giallo di Macerata

Spunta un nuovo indagato, il quarto, per l’omicidio di Pamela Mastropietro avvenuto a Macerata lo scorso 30 gennaio presumibilmente tra le 12 e le 18 all’interno della casa di Innocent Oseghale. La novità è giunta questa mattina quando il legale del quarto indagato - ancora un altro ragazzo nigeriano - ha presenziato ai nuovi accertamenti dei Ris nella casa di via Spalato. Sono dunque in tutto 4 i nigeriani indagati per la morte di Pamela, anche se nessuno al momento con l’accusa di omicidio: l’inchiesta resta «apertissima», come ha spiegato il procuratore Giovanni Giorgio dopo che in un primo momento si era diffusa la notizia che le indagini erano chiuse. Secondo il procuratore di Macerata i due fermi di domenica dovevano essere svolti ed effettuati altrimenti i nigeriani sarebbero fuggiti all’estero prima di essere interrogati: dopo averli fermati, al momento non è ancora stata fissata l’udienza di convalida dell’arresto. Anche da questa indicazione si evidenzia l’assoluta incertezza su cosa possa essere successo a Pamela, come possa essere stata uccisa (overdose o omicidio brutale) e chi abbia realmente sezionato il suo cadavere, poi ritrovato in due trolley nelle campagne di Pollenza.

NUOVO SOPRALLUOGO DEI RIS NELLA CASA DEGLI ORRORI

Come vedevamo prima, questa mattina sono stati effettuati «nuovi accertamenti tecnici irripetibili nella casa del delitto», spiega l’Ansa, alla presenza dei legali dei tre arrestati - Innocent Oseghale, Desmond Lucky, Lucky Awelima - e del quarto indagato di cui ancora non è stato diffuso il nome. A tutti quanti la Procura di Macerata contesta le accuse di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere, e spaccio di stupefacenti ma i motivi dell’arresto per ora non prevedono l’accusa ufficiale di omicidio, almeno fino a che non si avranno altri reperti della scientifica e dei Ris sul corpo di Pamela e nell’abitazione di Innocent. Secondo le ricostruzioni fatte da Repubblica, su fonti giudiziarie, non vi sarebbero molti dubbi ancora da sciogliere sulle ore del delitto: dalle intercettazioni, i quattro indagati non comunicano più tra loro e per questo gli investigatori ritengono siano stati tutti insieme per uccidere la ragazza fuggita dalla comunità di recupero a metà strada fra Roma e Macerata.

