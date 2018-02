Rende, 4 cadaveri in casa/ Ultime notizie Cosenza, famiglia sterminata a colpi di pistola: omicidio-suicidio?

Rende, 4 cadaveri in casa: ultime notizie Cosenza. Famiglia sterminata a colpi di pistola: omicidio-suicidio? Trovata l'arma del delitto. Gli aggiornamenti sulla strage

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Rende, 4 cadaveri in casa (Foto: LaPresse)

Tragedia familiare nella contrada Cultura di Rende, alle porte di Cosenza: in un appartamento sono stati trovati quattro cadaveri. Si tratta di padre, madre e due figli. Una prima ipotesi parla di un omicidio-suicidio. Sul posto sono arrivati i carabinieri con il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo. I militari nella villetta a due piani di via Malta 4 hanno trovato una pistola: questa, secondo La Repubblica, sarebbe l'arma usata per compiere la strage. Il padre è il titolare di un negozio di strumenti musicali, Salvatore Giordano. I figli della coppia, di 25 e 28 anni, si chiamano Giovanni e Cristiana. La moglie Franca.La tragedia sarebbe avvenuta la notte scorsa. Alcuni parenti che vivono nelle villette vicini avrebbero riferito di aver sentito dei botti, quindi sarebbero andati a controllare senza ricevere risposta. Tornati alle 14 di oggi, lunedì 12 febbraio 2018, hanno fatto la tragica scoperta chiamando i carabinieri.

RENDE, QUATTRO CADAVERI IN CASA: LA PRIMA IPOTESI

I corpi senza vita sono stati trovati dai carabinieri, che hanno transennato la zona. Sul posto sono intervenuti anche il procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo ed il comandante provinciale dell'Arma Piero Sutera. Il responsabile della strage potrebbe essere il capo famiglia, che potrebbe aver compiuto il triplice omicidio e poi essersi suicidato. I vicini di casa sono sotto choc: parlano infatti di una famiglia tranquilla e cordiale. Poco fa sul posto è arrivato anche il medico legale, il dottor Cavalcanti, per un primo esame esterno dei cadaveri. Presenti anche il pm Frascino e il capitano dei carabinieri Maieli con gli uomini della Scientifica e della squadra mobile.

© Riproduzione Riservata.