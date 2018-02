SUSY PACI SCOMPARSA A NAPOLI/ Ultime notizie: l'amica, "Non era una sprovveduta!”

Susy Paci scomparsa a Napoli: giallo di Arezzo, ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito

12 febbraio 2018 - agg. 12 febbraio 2018, 11.32 Niccolò Magnani

Susy Paci scomparsa a Napoli

Continuano ad esserci tante ombre dietro la scomparsa di Susy Paci, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 23 gennaio. Ad intervenire oggi alla trasmissione Storie Italiane è stata l'amica Stefania, la quale ha commentato: "Non ho notato nulla di particolare, la vedevo sempre la solita Susy". L'amica sapeva dell'esistenza dell'uomo napoletano, ma ha definito la donna scomparsa tutt'altro che una sprovveduta. Stando a Stefania non lo avrebbe mai visto prima di partire per la Campania. Secondo le indiscrezioni investigative, pare che l'uomo avesse voluto incontrala anche ad Arezzo ma a quanto pare gli incontri non sarebbero mai avvenuti proprio perché Susy si definiva una donna sposata con due figli maggiorenni ed una famiglia. Cosa sarebbe accaduto, allora il 23 gennaio? Ci sarebbero state parole particolari o promesse da parte dell'uomo tali da farle prendere una decisione drastica rispetto alla sua relazione con il marito? (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GIALLO SULLA SCOMPARSA DELLA DONNA

Un uomo misterioso incontrato a Napoli e poi il vuoto: Susy Paci, la 49enne di Subbiano scomparsa nel nulla dal 23 gennaio, è un caso sempre più difficile da comprendere per gli inquirenti che al momento hanno in mano molto poco per provare a risolvere il “giallo di Arezzo”, come subito è stato ribattezzato la scomparsa della povera mamma di due figli (17 e 19 anni) e sposata con Celestino che in queste ore ha rilanciato un altro appello per trovare la moglie sparita. Quello che è certo, almeno finora, è che Susy si è allontanata volontariamente da casa lo sorso 23 gennaio e non ha più lasciato tracce, se non appunto quello strano e misterioso incontro con un uomo - non indagato - che lavora per una compagnia di navigazione nella città campana. L’amico lo avrebbe conosciuto su Twitter e avrebbe passato con lui l’intera notte a Napoli, prima di sparire del tutto: il 45enne è stato sentito come persona informata sui fatti e ha lasciato spontaneamente il cellulare per i controlli, come spiega Tg Com24. Il fascicolo aperto al momento è contro ignoti e non vi sono nomi di indagati ufficialmente, fino a che non emergeranno nuove prove consistenti; «Purtroppo il lavoro amministrativo di queste importanti società si ferma il venerdì sera e dunque con il sabato e la domenica i tempi si sono allungati», ha spiegato alla stampa il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi.

L’AIUTO DI FACEBOOK

L’ultimo contatto con la famiglia Susy Paci l’ha avuto il giorno prima di sparire, quando ha chiamato il figlio per dirgli che doveva andare a Napoli e che sarebbe però tornata presto: poi i buio, e anche per questo gli inquirenti stanno chiedendo in queste ore aiuto ai principali social network, di cui la donna scomparsa era una fervente appassionata e utilizzatrice. Facebook, Instagram e Twitter avvisate dalla Procura di Arezzo per provare a fornire eventuali tracce online negli ultimi giorni; per legge infatti le informazioni possono essere rilasciate solo tra 5 giorni, ma si tentano strade alternative per provare ad evitare di perdere tutto questo tempo utile nelle indagini e per il ritrovamento della 49enne di Subbiano. «Voglio che torni al più presto», ha detto il marito Celestino in un altro appello alle telecamere fuori dalla sua abitazione. «La disperazione è tanta. Ma dietro questa storia temo ci sia una bomba, qualcosa di grave che non capisco», conclude il coniuge letteralmente disperato, con in più il mistero di quell’uomo con il quale Susy ha passato una notte intera prima di sparire.

