Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: cosa c'è dietro l'incidente aereo in Russia (12 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incidente aereo in Russia. Indagato per omicidio colposo un gioielliere napoletano. Per la Juventus è vigilia di Champions League. (12 febbraio 2018).

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie - La Presse

INCIDENTE AEREO IN RUSSIA

Un grave incidente aereo è accaduto in Russia, dove un aereo della Saratov Airlines è precipitato immediatamente dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Mosca Domodedovo. Nessun superstite tra le 71 persone presenti a bordo, 65 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Ancora fitto mistero sulle cause della tragedia, i soccorsi immediatamente intervenuti hanno recintato la zona, e gli esperti stanno cercando di capire se l’aereo sia precipitato per un guasto, un errore umano o un atto esterno. Il veicolo era un Antonov An-148 con quasi otto anni di vita, un’anzianità ritenuta del tutto accettabile tra i veicoli del genere. Il volo era diretto a Orsk, una zona al confine con il Kazakhstan. Immediata la presa di posizione del presidente russo Putin, che ha istituito una commissione speciale per indagare sulle cause della tragedia.

INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO UN GIOIELLIERE NAPOLETANO

Una rapina che si è conclusa tragicamente e che adesso vede quella che doveva essere la vittima indagata per omicidio colposo. Tutto è avvenuto quando quattro banditi hanno assaltato una gioielleria ubicata al centro di Frattamaggiore, un popoloso centro alle porte di Napoli. Accortosi del colpo il proprietario dell’esercizio, di cui non sono state rese note le generalità, e che si trovava fuori dalla gioielleria è accorso. Estratta una pistola regolarmente detenuta ha sparato dopo essere stato minacciato colpendo un rapinatore che è morto poco dopo. Nel frattempo un ispettore di polizia accorso sul posto ha provveduto a disarmare e arrestare un secondo rapinatore, gli altri due si sono dati invece alla fuga. L’iscrizione nel registro degli indagati del gioielliere è avvenuta questa mattina, ed è stata definita dal Procuratore di Napoli Nord un "atto dovuto".

SERIE A, VINCONO TUTTE LE BIG

Continua ad essere appassionante la lotta nel massimo campionato di serie A, dopo la vittoria Venerdì della Juventus contro la Fiorentina, ieri pronta risposta del Napoli di Sarri che ha "asfaltato" per 4 a 1 una delle miglior squadre del campionato: la Lazio di Simone Inzaghi. Oggi vittoria anche per l’Inter che finalmente ha ritrovato i tre punti in una contestatissima partita contro il Bologna, con i rossoblù che hanno chiuso in nove. Chiude la giornata il posticipo Roma–Benevento, con la squadra capitolina che va sotto subito per il gol di Guillherme, ma poi riesce a recuperare e alla fine vince 5-2 con Cengiz Under che è stato grandissimo protagonista.

PER LA JUVENTUS È GIÀ VIGILIA, DOMANI TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE

Per la Juventus è già vigilia di Champions League, domani i bianconeri tornano in campo per giocare l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra le mura amiche dell'Allianz Arena. I bianconeri sono attesi da una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Tottenham di Mauricio Pochettino che conta su campioni come Eriksen e Kane. La Juventus dovrà fare a meno ancora di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi oltre a Paulo Dybala che sembra pronto ma non per partire titolare. Probabile quindi che davanti vedremo Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Douglas Costa con invece Federico Bernardeschi che partirà dalla panchina. Si giocherà un'altra partita interessante domani per gli ottavi della competizione, Basilea-Manchester City.

© Riproduzione Riservata.