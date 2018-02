FABRIZIO DE ANDRE', LA MALATTIA E IL RAPIMENTO CON DORI GHEZZI/ Un tumore ai polmoni e la prigionia di 4 mesi

De André, la malattia e il rapimento: le dure esperienze di vita del cantautore genovese, morto per un carcinoma polmonare e rapito negli anni 70 dall'anonima sequestri sarda

13 febbraio 2018 Fabio Belli

Fabrizio De André (foto LaPresse)

La morte di Fabrizio De André fu un fatto privato. Del quale solo successivamente la famiglia svelò alcuni particolari, quando alle 2.30 del mattino dell’11 gennaio del 1999, De André si spense presso l’Istituto dei Tumori di Milano, con la fianco la sua Dori Ghezzi e la figlia Luvi. A tradirlo, un tumore a un polmone che venne scoperto già in stadio avanzato, qualche mese prima in particolare in agosto quando, prima di un concerto a Saint Vincent, De André fu colto da strani disturbi. Non riusciva a coordinarsi durante le prove con la chitarra al collo, sentiva fortissimi dolori al torace e non riusciva a proseguire a suonare, tanto che lasciò le prove stizzito e il concerto venne annullato. La diagnosi fu impietosa dopo i successivi controlli medici, carcinoma polmonare in stadio avanzato.

"INVIDIA PER UN FUNERALE"

Il figlio Cristiano raccontò come inizialmente la famiglia sperò di poter contare su cure che si dimostrarono inutili, visto lo stato della malattia che rese Fabrizio De André impossibilitato a lavorare e costretto al ricovero in ospedale già a dicembre, dal quale uscì solo il giorno di Natale per stare con la famiglia. Poi la morte e la grande commozione al funerale, con tanti amici e una sciarpa del Genoa, sua grande passione, nella bara, assieme a un pacchetto di sigarette. Una malattia che forse fu causata anche dal vizio del fumo, con De André che quando il padre morì smise di bere proprio per una promessa richiesta dal genitore, ma non riuscì a dare un taglio alle sigarette. De André venne cremato, con Paolo Villaggio, suo fraterno amico, che disse: “Per la prima volta ho avuto invidia di un funerale”, tanto fu l’affetto che De André riuscì a raccogliere attorno a sé per l’ultimo saluto.

IL RAPIMENTO, LA SERA DEL 27 AGOSTO 1979: DURO' 4 MESI

La malattia fu un’altra durissima prova che De André dovette affrontare assieme al rapimento da parte dell’anonima sequestri sarda assieme alla sua compagna Dori Ghezzi, la sera del 27 agosto 1979. Una prigionia durata ben quattro mesi, fino al 22 dicembre dello stesso anno, e del quale comunque De André riportò sempre un rapporto umano, raccontando di come i rapitori gli garantirono un trattamento dignitoso. E anche in quell’occasione tornò il Genoa, come un pensiero fisso, raccontando come l’unico vero momento di sconforto lo passò: “quando seppe che il Genoa aveva perso a Terni.” De André dimostrò grande pietà umana nei confronti dei rapitori, tanto da chiedere nel 1991 la grazie per uno dei responsabili, un pastore sardo che venne condannato per i fatti a 25 anni di reclusione. De André ha scritto anche una canzone, “Hotel Supramonte”, dedicata all’esperienza del sequestro.

