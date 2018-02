LIVORNO, UCCIDE EX MOGLIE E SI SUICIDA/ Condannato per stalking: trappola mortale nello studio dentistico

Livorno, uccide ex moglie e si suicida: Francesca Citi, 45 anni, aveva accettato di vedere Massimiliano Bagnoni nello studio dentistico dove lavorava. Lui le ha inferto almeno 10 coltellate.

Carabinieri (foto da Lapresse)

Le ha teso una trappola, chiedendo di incontrarla nello studio dentistico (oggi chiuso per turno) dove la donna prestava servizio come assistente. Al culmine di un litigio, però, Massimiliano Bagnoni ha estratto un coltello e ucciso la sua ex moglie Francesca Citi (45 anni). Non era mai riuscito ad accettare la separazione e chissà con quale scusa deve averla convinta a concedergli un altro incontro, un errore risultato spesso fatale a tante vittime di femminicidio. Una scelta che lascia l'amaro in bocca, ancora di più se si considera che l'uomo, come riportato dal Corriere della Sera, in passato era stato già condannato per stalking. Il delitto si è consumato questa mattina a Livorno, in uno studio in piazza Attias, in pieno centro. L'omicida ha poi deciso di farla finita nel bagno dello stesso studio, tagliandosi la gola e tentando di autoinfliggersi delle coltellate al petto.

IL RITROVAMENTO

Ad effettuare il ritrovamento del cadavere di Francesca Citi, la 45enne uccisa a coltellate dall'ex marito in uno studio dentistico di Livorno, è stato l'attuale compagno. L'uomo si era preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono e per questo motivo in compagnia di un amico era riuscito in qualche modo ad entrare nello studio. Davanti a lui si è subito presentata una scena da incubo: la sua compagna era ormai morta, rivrsa in una pozza di sangue, dopo che l'ex marito Massimiliano Bagnoni le aveva inflitto almeno una decina di coltellate. A quel punto l'uomo ha chiamato i carabinieri, che hanno ritrovato il secondo cadavere nel bagno dello studio, poi riconosciuto dal compagno della Citi come l'ex marito della donna. Stando a quanto accertato dai carabinieri di Livorno, Massimiliano Bagnoni era stato già denunciato diverse volte e nei suoi confronti era stato anche adottato il provvedimento di divieto di avvicinarsi alla donna. La misura, scaduta a novembre, si è rivelata drammaticamente inefficace.

