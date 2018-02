Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 13 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 19/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 13 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.19/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Continua la corsa verso i premi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto, che questa sera daranno vita ad una nuova estrazione. I vincitori contano già i minuti che li separa dal nuovo concorso e soprattutto dalle vincite che di certo verranno distribuite anche questa sera in tutta l'Italia. La certezza di entrambi i giochi Sisal del resto è proprio la facilità con cui si possono vincere i bottini in palio, dalle più piccole quote in denaro fino ai tesori più importanti. Un esempio valido di come sia semplice registrare una vincita importante ce lo fornisce l'ultimo appuntamento con il 10eLotto, che ha premiato un fortunello con 100 mila euro. Si tratta di un giocatore di Milano, che grazie a 9 numeri indovinati su 10 è riuscito a centrare il premio più alto del concorso. 9 numeri su 10 anche per l'appassionato che è riuscito a conquistare il seocndo posto sul podio, con un bottino di 50 mila euro destinato alla provincia di Treviso, a Paese. Milano ritorna anche per la terza posizione del podio, grazie ad una vincita di 20 mila euro registrata da un appassionato. Più contenuti invece i premi registrati al Lotto, ma comunque sempre significativi. Il primo posto nella classifica vincite è stato assegnato a Frascati, grazie ad un vincitore della provincia di Roma che ha indovinato un terno secco sulla ruota capitolina, con un premio del valore di 45 mila euro. A seguire un fortunello di Vittoria, nel Ragusano, che ha centrato ambo e terno sulla ruota di Firenze e si è portato a casa la bellezza di 23 mila euro. Napoli ha conquistato invece il terzo gradino sul podio, grazie ad un terno secco sulla ruota cittadina del valore di 22 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Sta per arrivare il momento preferito da tutti i giocatori del Lotto, ovvero il nuovo concorso. Questa sera verrà apparecchiata ancora una volta la tavola della Sisal con ricchi premi e altrettanti numeri vincenti. Gli appassionati sono già in corsa da diversi giorni per poter registrare la propria combinazione, fra ripensamenti, sistemi, consultazioni e interrogazioni alla smorfia napoletana. Ogni appassionato ha infatti le sue preferenze per individuare i numeri da giocare, come la nostra Rubrica, che si affida alla smorfia. I giocatori più indecisi potranno così trovare delle alternative valide da giocare, anche nel caso in cui si volesse tentare la sorte con più di una combinazione. Vediamo subito la news scelta per oggi e che ci porta fino a Tokyo, dove un ex programmatore ha deciso di aprire un ristorante alternativo. L'ingegnere Mirai Shokudo ha infatti deciso di creare un locale in cui chiunque possa fermarsi a mangiare, anche in assenza di denaro. Il tutto grazie ad un'offerta che prevede un turno di lavoro nello stesso ristorante in cambio di un pasto, oppure di un coupon da usufruire in un secondo momento. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ristorante, 36, il lavoro, 27, la fame, 15, lo scambio, 16, e il turno, 39. Come Numero Oro scegliamo invece la condivisione del pane, 30.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto ha aumentato ancora una volta il proprio valore: nel concorso di questa sera il montepremi sarà infatti di 98,5 milioni di euro. Un tesoretto di certo importante, a cui vanno aggiunti i premi di tutte le quote inferiori e che in molti casi possono registrare vincite altrettanto significative. Nell'ultima estrazione del gioco Sisal l'assenza della sestina vincente si è unita tuttavia a quella del 5+ e del 5+1. La vincita più alta è stata registrata quindi da due fortunelli che sono riusciti a centrare il 4+ con un bottino di oltre 39 mila euro. Dieci giocatori hanno conquistato invece oltre 23 mila euro grazie al 5, mentre 142 tagliandi vincenti hanno registrato i 2.808 euro messi in palio dal 3+. 622 sono i giocatori che hanno indovinato il 4, con un premio pari a 395,52 euro, mentre 25.784 appassionati hanno conquistato i 28,08 euro regalati dal 3. Infine si chiude come sempre con il 2, che questa volta ha premiato 421.582 vincitori con 5,27 euro a testa. 100 euro invece a ciascuno dei 1.875 giocatori che hanno centrato il 2+, contro gli 11.615 che hanno indovinato l'1+ ed i 24.520 appassionati che grazie allo 0+ hanno registrato la vincita di 5 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot sono pronti ad accogliere tutti i giocatori che grazie al concorso di oggi si trasformeranno in vincitori. Ovviamente la meta più ambita è la vittoria del montepremi, una delle imprese più difficili per tutti gli appassionati della Sisal. Moltissimi aspiranti vincitori hanno deciso però di non lasciarsi abbattere da paure e da condizionamenti, preferendo non solo pensare al momento in cui vinceranno il primo premio in palio, ma anche a come spenderanno un tesoro così milionario. La nostra Rubrica non può che unirsi al fianco dei più ottimisti ed anche oggi vi propone un progetto interessante presente su KickStarter, che vi permetterà di non cadere nella confusione totale non appena taglierete il traguardo finale. Parliamo di TouchPad, una tastiera aggiuntiva dall'uso semplice e perfettamente adattabile ad ogni tipo di esigenza. Si potrà infatti programmare ogni singolo tasto ed abbinarlo ad una funzione precisa, semplicemente usando un editor di testo oppure grazie al software compatibile con Arduino. 36 tasti aggiuntivi che grazie ad una semplice pressione faciliteranno il compito di chi ha bisogno di avere molto di più di una semplice tastiera: l'asta verrà conclusa fra 27 giorni ed il goal da raggiungere è di 16.883 euro. I numeri vincenti invece verranno annunciati a breve: avete già trovato posto?

© Riproduzione Riservata.