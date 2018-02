Paolo Fox/ Oroscopo oggi, 13 febbraio 2018: Vergine sulla cresta dell’onda

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 febbraio 2018, le previsioni: Vergine sulla cresta dell’onda, momento della svolta per Gemelli e Bilancia. Quali sono i segni in crisi?

13 febbraio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 13 FEBBRAIO 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 13 febbraio 2018. Ogni volta che l'Ariete è chiamato a raggiungere un obiettivo è sempre pronto ad affrontare altre sfide. Per questo segno è sempre importante vivere nuovi emozioni. Per il Leone l'inizio del mese è partito in maniera negativa. Domenica è il momento di recuperare un po’ di energia. Per lo Scorpione, nelle ultime settimane infatti vi mancava questa forza. Avete Giove nel segno, quindi allontanate la sfiducia e affrontate gli eventi con successo e soprattutto con positività. Attenzione alla Bilancia: è un momento particolare. Infatti percepite nel vostro animo che è il momento di mettere in ordine la vostra vita e di sistemare qualcosa. Non dovete però trasformare in ansia questa sensazione.

AMORE TOP PER...

Dal punto di vista sentimentale, oggi e domani saranno due giorni positivi per l'Ariete. Monito per il Capricorno, non dimenticate l'amore anche se siete molto presi dagli eventi che vi circondano. Per la Vergine non sarà un bellissimo San Valentino, dato che vi sono molti impegni. Dal punto di vista amoroso se volete festeggiare qualcosa attendete la giornata di domenica. Per lo Scorpione venerdì e sabato saranno due giorni positivi per i sentimenti, mentre il Leone sarà chiamato a fare finalmente ordine nel campo sentimentale ed amoroso. Per i Gemelli è il momento di dimenticare un dispiacere. Dal punto di vista delle relazioni questo è un momento importante. Per i nati sotto il segno dell'Acquario a San Valentino sarà il momento di dimostrare qualcosa al vostro partner.

LAVORO TOP PER...

La Vergine si sente sulla cresta dell'onda. Chi ha una vita privata non proprio al massimo, in cui si è sentito messo da parte, in questi giorni avrà l'occasione di recuperare. Per i Gemelli momento importante, così come si rivelerà fondamentale dal punto di vista lavorativo. Siete pronti ad affrontare nuove esperienze. Sono giornate che appaiono piena di vita e di emozioni. Per i nati sotto il segno della Bilancia, avete Saturno dissonante quindi è probabile che vi siano dei ritardi nel lavoro. Per l'Acquario, qualcuno di voi infatti per maggio farà delle scelte, alcuni con un cambiamento nell'ambito lavorativo, altri invece stabilendo tra due diverse attività quali continuare. Attenzione all'ambito economico e anche alle questioni legali.

© Riproduzione Riservata.