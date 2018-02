ROMA, CLOCHARD VIOLENTATA ALL'ESQUILINO/ Ultime notizie, donna di 75 anni stuprata da senegalese

Roma, clochard violentata all'Esquilino: ultime notizie, una donna di 75 anni di origini tedesche è stata stuprata da un 31enne senegalese. L'uomo è stato catturato dai carabinieri.

Era circa l'1:30 di notte, una serata come tante per una clochard che era solita sostare sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino di Roma, quando una clochard di 75 anni è stata svegliata dal sonno accorgendosi che dietro di lei c'era un uomo intento a violentarla. La donna, di origini tedesche, ha subito iniziato ad urlare per cercare di dare l'allarme e fortuna ha voluto che, nonostante fosse notte fonda, proprio in quel momento passassero da quelle parti due turisti. Questi, con prontezza, hanno subito allertato una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante che in quel momento stava effettuando la ronda nel quartiere Esquilino. I militari si sono messi subito all'inseguimento dello stupratore, un 31enne senegalese che ha tentato di darsi alla fuga prima di essere braccato e tradotto nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale.

IL DEGRADO DELL'ESQUILINO

La signora stuprata dal 31enne senegalese, una 75enne tra l'altro provata come può esserlo una donna di quell'età che conduce una vita da senzatetto, come riporta La Repubblica è stata portata nella caserma di via Tasso, per essere rifocillata e ospitata in attesa che le venga trovata una nuova sistemazione. Quel che è certo è che l'aggressione subita all'Esquilino di Roma può sconvolgere ma non sorprendere. Nel quartiere multietnico di Roma, infatti, episodi di questo genere non rappresentano una novità. Contro il degrado dell'Esquilino e soprattutto contro il fenomeno diffuso dello spaccio, si mobilitano da tempo comitati di cittadini, ma anche personalità del mondo dello spettacolo, quali registi e attori, che risiedono nel rione e vorrebbero maggiore sicurezza. Lo stupro commesso ai danni della clochard, dunque, pare soltanto la conseguenza del degrado in cui il quartiere versa ormai da troppo tempo.

