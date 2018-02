SUSY PACI RITROVATA A NAPOLI/ Ultime notizie: il figlio, "la aspettiamo a braccia aperte"

Susy Paci: la donna di 49 anni era scomparsa da casa dopo aver lasciato un biglietto. Si era temuto il peggio ma ieri si è presentata in commissariato spontaneamente.

Susy Paci (foto da Facebook)

Susy Paci, la donna di 49 anni di cui non si avevano più notizie dal 23 gennaio scorso, è stata ritrovata è sta bene. Sono queste le due buone notizie di una storia che in un primo momento aveva fatto pensare al peggio. Il timore era che quella di Susy potesse essere l'ennesimo caso di scomparsa irrisolto, una sparizione a mascherare un femminicidio. Invece no, nulla di tutto questo. Susy, prima di abbandonare la sua casa di Subbiano, nell'Aretino, aveva lasciato un biglietto:"Ciao. Avvisa babbo e fede che sto bene. Torno domattina. Rimango a dormire da un'amica". Soltanto che l'assenza si era prolungata oltre il dovuto, 19 giorni nei quali tutta la famiglia si era attivata per coordinare le ricerche nella speranza che Susy desse sue notizie. Cos'era successo? Lo ha raccontato Susy in persona, dopo essersi presentata spontaneamente al commissariato di Vicaria-Mercato, non lontano dalla stazione centrale di Napoli: voleva una "pausa di riflessione".

LE PAROLE DEL FIGLIO

I continui litigi con il marito, le tensioni che spesso finiscono per incrinare definitivamente il rapporto tra coniugi, chissà. Susy ad un certo punto ha deciso di staccarla davvero la spina, di sottrarsi allo stress quotidiano, e anche ai suoi affetti. A convincerla a porre fine alla sua "latitanza" è stata la proprietaria del bed & breakfast di Corso Umberto, a Napoli, dove la donna si era recata ieri pomeriggio per chiedere una camera. L'ha riconosciuta e poi ha iniziato a parlarle, riuscendo laddove neanche gli appelli in tv del marito avevano potuto nulla. Quel che è certo è che a casa, adesso, troverà un clima più sereno. Lo ha fatto intendere il figlio Gabriele, che a Repubblica ha detto:"L'aspettiamo a braccia aperte, è tutto superato. Ho avuto la notizia dal mio babbo. Abbiamo provato tutti una grande gioia, ora aspettiamo il suo ritorno con impazienza".

