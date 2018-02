TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Macerata, sisma M 1.8 Monte Cavallo (ore 9, 13 febbraio 2018)

Terremoto oggi, 13 febbraio: una scossa di magnitudo 1.8 sulla scala Richter ha avuto luogo in provincia di Macerata. Sisma M 6.0 nelle Isole Marianne, nel mare delle Filippine (dati INGV)

Giornata fin qui tranquilla, dal punto di vista dei terremoti in Italia, quella di oggi martedì 13 febbraio 2018. Come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), una delle scosse più intense finora è quella registrata alle ore 00:32 in quel di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. In questo caso le apparecchiature della sala sismica di Roma hanno appurato un'intensita del terremoto pari a magnitudo 1.8 sulla scala Richter. L'epicentro è stato individuato nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.97 e longitudine 13.03, con ipocentro localizzato ad una profondità nel sottosuolo di 8 km. Tra i comuni situati nel raggio di 10 km dall'origine del movimento tellurico troviamo Monte Cavallo, Visso, Pieve Torina, Fiordimonte e Ussita, tutti centri appartenenti alla provincia di Macerata.

SCOSSA M 6.0 NELLE ISOLE MARIANNE

Se in Italia la giornata di oggi è stata fin qui molto serena, lo stesso non si può dire dall'altra parte del mondo: a largo delle Isole Marianne, nel mare delle Filippine, è stato infatti registrato un potente terremoto di magnitudo 6.0 sulla scala Richter. La scossa, verificatasi alle ore 2:11 locali, ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 13.03 e longitudine 146.57, con ipocentro localizzato ad una profondità nel sottosuolo di 18 km. Poco dopo questo sisma se n'è verificato uno nuovo, ancora di magnitudo 6.0, a conferma del fatto che la zona è interessata da una fase di alta instabilità a livello sismico. Da quel che si apprende, in ogni caso, non ci sono notizie di danni a persone e/o cose, né è stata diramata alcuna allerta tsunami.

