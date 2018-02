Ambulanza della morte/ Video, oggi una nuova inquietante rivelazione a Le Iene

Ambulanza della morte: video Iene. Oggi una nuova inquietante rivelazione al programma di Italia 1. Roberta Rei, che si è occupata dei precedenti servizi, è tornata in Sicilia

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Ambulanza della morte - Roberta Rei, Le Iene

Malati terminali uccisi su un'ambulanza per un macabro business: questo il contenuto dell'inchiesta realizzata da Le Iene, da cui poi è partita quella della magistratura. Il caso della cosiddetta “ambulanza della morte” torna oggi però con una nuova inquietante rivelazione da parte dell'inviata Roberta Rei. Cosa ha scoperto? “Un barelliere arrestato, un altro indagato e 55 morti sospette. Il tutto si è svolto a Biancavilla, in provincia di Catania”, ha dichiarato nel video di anticipazione condiviso sui social dal programma di Italia 1. “Per i due testimoni denunciare non è stato semplice, perché dall'altra parte c'è la mafia”, ha proseguito Roberta Rei. La procura di Catania dopo i servizi de Le Iene ha messo fine a questo business, eppure solo uno dei due ambulanzieri finiti nel mirino è stato arrestato. “L'altro è solo inquisito e continua come se niente fosse a svolgere il suo lavoro”, ha dichiarato la Iena, che si è recata da lui per intervistarlo.

AMBULANZA DELLA MORTE, L'INCHIESTA DOPO I SERVIZI DELLE IENE

Iniettavano aria nel sistema sanguigno dei malati terminali che soccorrevano per provocare loro una veloce e dolorosa embolia gassosa, poi si facevano “regalare” dai familiari 200 o 300 euro per la vestizione delle povere vittime, “vendute” alle agenzie di pompe funebri che consigliavano agli stessi familiari. Questo è il business che la procura di Catania contesta al barelliere Davide Garofalo, 42 anni, arrestato dai carabinieri per omicidio volontario aggravato dall'avere favorito la mafia. Sì, perché parte dei soldi secondo l'accusa finivano ai clan di Adrano e Biancavilla che avevano acquisito il controllo dell'ambulanza. Erano loro infatti a scegliere il “personale” di bordo. Il personale sanitario degli ospedali da cui partiva l'ambulanza, per la maggior parte da Biancavilla, era all'oscuro di questo escamotage. I pazienti terminali venivano legalmente dimessi in attesa dell'imminente decesso, poi il barelliere sulla “ambulanza della morte” si trasformava in un “giustiziere” non per pietà, ma per incassare soldi da dividere con i clan. Quando infatti il malato arrivava morto a casa, i familiari lasciavano che il barelliere vestisse la salma in cambio di 200 o 300 euro. I pm hanno rilevato 55 morti sospette.

Grazie ai nostri servizi è partita l'inchiesta della magistratura sulla terribile "ambulanza della morte". Ma questa sera a #leiene @roberta_rei farà una nuova inquietante rivelazione pic.twitter.com/M7IYoPaH5J — Le Iene (@redazioneiene) 14 febbraio 2018

