BIMBO DI 2 ANNI CADUTO SUI BINARI DELLA METRO A MILANO/ Video, salvato dal 18enne Lorenzo e un agente Atm

14 febbraio 2018 Fabio Belli

Bimbo salvato dopo essere caduto sui binari della Metro

La storia del bambino caduto sui binari della metro a Milano sarebbe potuta essere una tragedia, se magari non fosse passato da li un 18enne, Lorenzo Pianazza. Ma andiamo con ordine. Attimi di paura sulla metropolitana milanese, presso la fermata Repubblica sulla linea M3 gialla. Un bambino di origine senegalese di due anni è sfuggito al controllo della madre, mentre erano seduti sulla banchina aspettando il passaggio del convoglio. Il ragazzino ha corso fino al ciglio della banchina, cadendo faccia avanti sui binari. Paura per il passaggio del treno, con la madre e le altre persone in attesa che si sono affacciate per vedere dove fosse caduto il bambino. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pianazza, ha avuto una straordinaria prontezza di rifilessi riuscendo a calarsi immediatamente sui binari, recuperare il piccolo riconsegnato tra le braccia della madre e poi risalire velocemente. Non è un caso però che non fossero transitati treni in quel momento: Claudia Flora Castellano, dipendente ATM di trentadue anni, osservando la scena dai monitor di sorveglianza della stazione Repubblica ha tolto il segnale al treno che viaggiava in direzione San Donato, fermandolo e dunque evitando che potesse arrivare alla fermata.

GLI ELOGI DEL SINDACO SALA

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha avuto parole di elogio per i due giovani che hanno garantito che il piccolo non si facesse male o peggio, ed ha emesso una nota rivolgendosi al giovane calatosi sui binari: “Oggi tutti abbiamo potuto ammirare quello che si può definire un gesto coraggioso. Grazie alla tua prontezza e a quella della agente della stazione M3 Repubblica, che ha fermato la circolazione dei treni, è stato salvato un bambino. Purtroppo non abbiamo nessun riferimento. Pertanto spero che attraverso i social riuscirai a metterti in contatto con me perché vorrei invitare entrambi a Palazzo Marino e ringraziarvi di persona a nome di tutta la città di Milano.” Come detto, si è poi scoperto il nome del 18enne, Lorenzo Pianazza. Il piccolo senegalese è stato soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, ma a parte lo spavento e la contusione della caduta, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione.

IL VIDEO DELLA CADUTA DEL PICCOLO E DEL SALVATAGGIO

